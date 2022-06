Fusione Leonardo DRS e Rada: sprint azioni Leonardo in borsa. Come investire rapidamente

Il titolo Leonardo sembrerebbe essere il grande protagonista della seduta di oggi. Fin dal primo minuto di scambi, la quotata della Difesa è stata al centro di acquisti molto consistenti che sono valsi il primato sul Ftse Mib. Giusto per avere idea concreta della portata del rally di Leonardo, è sufficiente considerare questo dato di metà mattinata: il Ftse Mib registra un registra un rialzo dell’1,1 per cento mentre il prezzo delle azioni Leonardo, come si può vedere dal grafico in basso, segna una progressione di oltre il 6 per cento.

Ovviamente dietro alla vera e propria corsa a comprare azioni Leonardo che oggi sembrerebbe essere in atto, ci sono spiegazioni ben precise. Il rally è frutto di una notizia fortemente price sensitive che è stata diffusa nel pre-market: quella relativa alla fusione tra la controllata Usa Leonardo DRS e RADA con successiva quotazione della prima a Wall Street.

Fusione Leonardo DRS e RADA: ecco cosa succederà

Leonardo ha reso noto nel premarket di oggi che la controllata americana Leonardo DRS e RADA hanno raggiunto accordo vincolante per la fusione di RADA in Leonardo DRS con conseguente automatica quotazione di quest’ultima. Per effetto della fusione Leonardo DRS comprerà il 100 per cento del capitale di RADA in cambio dell’assegnazione, a favore degli attuali azionisti della stessa RADA, del 19,5 per cento circa del capitale di Leonardo DRS. Al termine di questa operazione, Leonardo, per il tramite della propria controllata statunitense Leonardo Holding, continuerà ad avere in mano l’80,5 per cento del capitale di DRS.

Il perfezionamento di questa operazione è atteso per la fine del 2022. A perfezionamento avvenuto, in modo automatico, Leonardo DRS sarà quotata sia sul Nasdaq che sul listino della borsa di Tel Avis.

Ricordiamo che RADA Electronic Industries è un fornitore di radar tattici militari software-defined molto avanzati. La società è attiva nella costruzione di radar tattici che sono utilizzati su mercati caratterizzati da un forte potenziale di crescita, tra i quali spiccano quelli relativi alla protezione delle infrastrutture critiche, alla sorveglianza delle frontiere e alla protezione militare.

Come abbiamo visto in precedenza, le azioni Leonardo, grazie alle novità su DRS, sono le protagoniste della seduta odierna di Piazza Affari. Attenzione perchè stiamo parlando di un titolo che nel corso dell’ultimo anno ha messo a segno una progressione di ben il 48 per cento. Un anno fa come adesso il valore delle azioni Leonardo era pari ad appena 7 euro contro gli oltre 10,3 euro attuali. Insomma siamo dinanzi ad un titolo in forte salute che ha indubbiamente tratto beneficio dalla crisi geopolitica in atto (guerra tra Ucraina e Russia e confronto aspro tra Occidente e Mosca).

