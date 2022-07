Migliori azioni italiane 2022: ecco i titoli da comprare in ottica investimento

Un nostro lettore ci ha chiesti indicazioni sulle migliori azioni italiane da comprare nel 2022 lamentando il fatto che sul web siano presenti liste superate dal tempo visto che focalizzano l’attenzione su titoli che potevano avere appeal 6 mesi fa (ad inizio anno) e non certo adesso.

Avendo riscontrato la presenza di questa lacuna, abbiamo deciso di stilare una lista aggiornata sui migliori titoli italiani da acquistare nei prossimi mesi. L’elenco tiene conto delle trasformazioni che sono avvenute negli ultimi mesi. Possiamo quindi dire che la lista che abbiamo stilato comprende le azioni italiane che secondo noi sono da comprare alla luce del boom dell’inflazione, del rischio geopolitico e dell’imminente rialzo dei tassi di interesse anche da parte della BCE.

Migliori azioni italiane da comprare 2022: premessa

Il fatto che molte delle liste presenti sul web sui migliori titoli di Borsa Italiana da acquistare nel 2022 siano superate è dovuto al fatto che esse NON tengono conto dell’irruzione sulla scena della variabile recessione. E invece, dal nostro punto di vista, è fondamentale redigere (o aggiornare) l’elenco considerando questa variabile che fino a pochi mesi era impensabile.

Con la prospettiva sempre più concreta di una recessione, il taglio delle aspettative di profitto futuro è inevitabile. Del resto, è proprio questa consapevolezza ad aver determinato il recente forte deprezzamento di molte quotate (il discorso, ovviamente, non vale solo per l’azionariato italiano). Ebbene, in questo contesto, per trovare un porto sicuro per i propri investimenti in azioni è necessario guardare ai dividendi riconosciuti.

Come ha messo in evidenza il giornalista Adriano Barrì sull’inserto L’Economia del Corriere della Sera, in una situazione caratterizzata da una crescente percezione del rischio recessione, le azioni italiane che riescono a mantenere un certo appeal tra gli investitori sono quelle offrono un buon dividend yield. Insomma per cercare i migliori titoli italiani da comprare nel 2022 (secondo semestre) è al rendimento dei dividendi che è necessario guardare.

Alla luce di questa variabile, si può stilare una lista molto precisa.

Migliori azioni italiane da comprare nel 2022: la lista

Alla luce dell’andamento del dividend yield, la quotata italiana migliore è Stellantis. Il colosso dell’automotive, infatti, presenta uno yield del 10,1 per cento.

Ovviamente non è solo il rendimento del dividendo la variabile da considerare per selezionare i migliori titoli italiani da comprare nel 2022. Va anche tenuto conto del trend del sentiment e, considerando questa variabile, sono le utility ad essere premiate. Considerando, quindi, sia l’ammontare dello yield che le prospettive del mercato, ecco che si può stilare questa classifica:

Mediobanca: yield 9 per cento

Intesa Sanpaolo: yield 8,4 per cento

Azimut Holding: yield 8,3 per cento

Eni: 7,9 per cento di yield

Banca Mediolanum: 7,7 per cento di yield

Enel: 7,6 per cento di yield

Unipol: 7,5 per cento di yield

A2a: 7,3 per cento di yield

Assicurazioni Generali: 7,3 per cento

Come si può vedere dalla lista delle 10 migliori azioni italiane da comprare nel 2022, nell’elenco figurano sia titoli ad alto dividend yield che alcune utility (esempio Enel a a2A).

