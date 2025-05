Azioni Zignago Vetro - BorsaInside.com

In una seduta di borsa senza grandi sussulti a fare rumore è una quotata appartenente al segmento STAR di Borsa Italiana: Zignago Vetro. Nel primo pomeriggio la quotata sta segnando un ribasso di quasi il 12 per cento a quota 8 euro. La pioggia di vendite che si sta abbattendo su Zignago Vetro sta determinando un allargamento della già negativa prestazione mensile del titolo che è ora pari al 3,5 per cento mentre il rosso accumulato nell’ultimo anno viene aggiornato al 36 per cento.

L'impostazione ribassista del titolo non si può non mettere in relazione con i conti del primo trimestre 2024 resi noti a metà seduta. E' nella trimestrale che vanno ricercate le ragioni del sell-off.

La trimestrale di Zignago Vetro nel dettaglio

Zignago Vetro ha chiuso il periodo gennaio-marzo con un fatturato pari a 155,38 milioni di euro, in ribasso dell’1,8 per cento rispetto ai 158,27 milioni dello stesso periodo del 2024. La società attiva nella produzione di packaging in vetro di alta qualità ha specificato che il 23,9 per cento dei ricavi è stato conseguito fuori dal mercato italiano e ciò a conferma del profilo internazionale del gruppo.

Scendendo nel conto economico, il margine operativo lordo ha segnato una flessione di ben il 36 per cento passando da 34,43 milioni a 22,04 milioni di euro con una contrazione della marginalità dal 21,8 per cento al 14,2 per cento. In forte ribasso anche l’utile netto che è sceso a quota 1,15 milioni di euro rispetto agli 11,79 milioni del primo trimestre 2024 evidenziando un calo di oltre il 90 per cento.

Fin qui notizie negative. A loro compensazione il fatto che sul fronte patrimoniale c’è stato un miglioramento della posizione finanziaria netta con il livello di indebitamento netto calato a quota 284,73 milioni di euro, dai 301,32 milioni di inizio anno. Per finire, gli investimenti tecnici nel trimestre sono stati pari a 11,6 milioni di euro, mentre le attività operative hanno generato un flusso di cassa di 29,7 milioni di euro.

Oltre ad aver approvato i conti del primo trimestre 2024, dal management della quotata sono arrivate indicazioni anche su tutto l’anno. Pur essendo lo scenario economico ancora instabile e influenzato da tensioni geopolitiche e commerciali, i vertici della società quotata sullo STAR hanno confermato una visione positiva sul medio-lungo termine mettendo in evidenza le buone prospettive del mercato dei contenitori in vetro.

