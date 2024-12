Non ci sarà alcun dividendo Mittel 2025 sull'esercizio 2024 - BorsaInside

Tra i tanti fattori alla base dell’appeal su un certo titolo, il dividendo è forse uno dei più importanti. Sapere che quella quotata X ha una tradizione di dividendi alle spalle e soprattutto staccherà una cedola anche sull’ultimo esercizio, dà visibilità e apprezzamento da parte del mercato. Di contro un titolo Y che invece già da tempo non stacca alcun dividendo e soprattutto non ha alcuna intenzione di iniziare a farlo (per esempio a causa di problemi societari) non può che avere un livello di visibilità inferiore. E nel caso in cui invece una società che di solito stacca la cedola dovesse decidere di bloccare tutto per un anno? Cosa può avvenire ad una quotata che si trova in questa situazione?

Tanto per iniziare è bene precisare che questa non è una situazione tanto frequente. Sono infatti ben poche le quotate che, a causa di forze maggiori, si trovano costrette ad annullare lo stacco della cedola su un certo esercizio pure avendo una certa tradizione di dividendi. Rare non significa che non ci siano. Proprio oggi, infatti, una società quotata sull’Euronext Milan di Borsa Italiana ha reso noto di aver deliberato di non dare corso alla distribuzione del dividendo prevista per il 2025 (si sarebbe trattato della cedola a valere sull’esercizio 2024). La quotata in questione è Mittel. Non si tratta di un titolo della prima linea di Piazza Affari ma la sua vicenda è comunque interessante anche perchè rappresenta una chiara esortazione a non dare mai niente per scontato quando si ha a che fare con società quotate.

Inutile dire, senza scendere nel caso specifico, che lo stop alla distribuzione di un dividendo, al pari del via libera allo stacco, sono fattori che possono condizionare l’andamento del titolo interessato. Eventuali variazioni di prezzo si possono sfruttare ricorrendo a strumenti derivati come ad esempio i CFD.

Non ci sarà alcun dividendo Mittel 2025: la decisione è ufficiale

Il consiglio di amministrazione di Mittel, prendendo atto della mutata situazione finanziaria del gruppo a causa degli importanti investimenti che sono stati effettuati nel corso del 2024 e valutando anche la situazione che si profila per il 2025, ha deciso di non dare corso alla politica di distribuzione di riserve patrimoniali a titolo di dividendo. In poche parole non ci sarà alcun dividendo Mittel 2025 a valere sull’esercizio 2024. Per la cronaca Mittel nell’anno che si sta per concludere ha eseguito investimenti per complessivi 100 milioni di euro, di cui 15 milioni di finanziamento bancario, che sono stati interamente destinati all’acquisizione del 100 per cento del capitale di Ceramica Catalano oltre a tre aziende nel settore dei serramenti.

Attualmente, al netto dei finanziamenti bancari che sono in essere, Mittel ha a disposizione 15 milioni di euro in liquidità che però è destinata alle normali esigenze operative correnti e alla eventuale persecuzione di altre opportunità di investimento.

Negli ultimi due anni Mittal aveva sempre staccato il dividendo

Mittel ha sempre distribuito negli ultimi due anni un dividendo. A febbraio 2024 la società ha staccato il dividendo di 0,12293 euro a valere sull’esercizio 2023 mentre a febbraio 2023 era stata staccata una cedola ordinaria di 0,12293 euro (stesso importo) a valere sull’esercizio 2022. In precedenza Mittel non aveva mai staccato un dividendo. Analizzando lo storico delle cedole, infatti, è necessario tornare al 2011 per trovare una cedola (a valere sull’esercizio 2010).

Per quello che riguarda l‘andamento del titolo Mittel in borsa, la società nel corso dell’ultimo mese ha registrato un rialzo del 12 per cento mentre anno su anno la prestazione è positiva per il 19 per cento. Il titolo scambia a 1,75 euro nel giorno dell’annuncio allo stop della cedola 2025.

