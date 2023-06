Stacchi dividendi Borsa Italiana oggi 5 giugno 2023: ecco quali rendono di più

Come ogni lunedì su Borsa Italiana torna l’appuntamento con lo stacco dei dividendi. L’eco del 22 maggio 2023. quando vennero staccate una raffica di cedole, tra cui molte di quotate del Ftse Mib, è oramai lontano. Come già avvenuto lo scorso lunedì, anche oggi a staccare il dividendo sanno quotate di indici secondari. In particolare il programma della giornata prevede lo stacco di 7 cedole così ripartite:

4 Euronext Milan

1 Euronext Growth Milan

2 segmento Star

Più nel dettaglio le quotate alle prese con la remunerazione degli azionisti sono:

Indel B

FMN

Borgosesia

GreenThesis

Powersoft

Emak

Tinexta

Tutte e 7 le cedole che sono stacco oggi verranno poi pagate il prossimo mercoledì 7 giugno 2023.

Come si può vedere da questa short list, non ci sono titoli di rilevanza alle prese con l’appuntamento. La domanda che ogni investitore si starà ponendo in questo momento non piò che riguardare l’eventuale presenza, più in là nel corso del mese, di stacchi di quotate del Ftse Mib.

C’è una buona notizia: il prossimo 19 giugno (quindi nella seconda parte del mese) si sarà lo stacco di alcune cedole riferite a titoli dell’indice di riferimento. La data è quindi da segnare sul calendario anche perchè successivamente non sarà più previsto alcun appuntamento di rilievo.

Ricordiamo che quando c’è lo stacco di una cedola, il titolo interessato tende a registrare variazioni di prezzo anche di una certa rilevanza.

Stacchi dividendi oggi 5 giugno 2023: ecco i rendimenti

Come noto a chi è solito investire in borsa, non è solo l’ammontare del dividendo a pesare ma anche (e soprattutto) il rendimento della cedola. E allora, quale è il rendimento da dividendo più alto tra le cedole in stacco oggi 5 giugno 2023?.

Considerando i prezzi alla chiusura di borsa del 2 giugno, ecco la lista ordinata:

Emak: 5,87 per cento

FNM: 5,04 per cento

Powersoft: 4,96 per cento

Borgosesia: 3,29 per cento

IndelB: 3,26 per cento

Tinexta: 2,82 per cento

GreenThesis: 2 per cento

Come si può vedere da questo elenco, il dividend yield più alto è quello di Emak, il più basso quello di GreenThesis.

Appuntamento al prossimo lunedì con eventuali altri stacchi di dividendo.

