Stacchi dividendi oggi 31 luglio 2023 per chiudere il mese con le cedole

Oggi ultimo giorno di contrattazioni del mese di luglio. Il pensiero è già rivolto al prossimo agosto che, come sempre, sarà a ranghi ridotti visto il periodo festivo. Eppure, almeno per alcuni investitori, la seduta di oggi non sarà di pura interlocuzione. In realtà, infatti, ci sono ben due quotate che sono alle prese con lo stacco delle relative cedole.

Contrariamente a quello che in tanti pensano, la stagione degli stacchi dei dividendi è si conclusa ma solo per le big. In realtà (e questo vale anche per le prossime settimane) ci sono ancora delle quotate che non si sono ancora allineate con la remunerazione degli azionisti e che lo faranno a poco a poco.

Tornando a focalizzare l’attenzione ad oggi, le due quotate alle prese con lo stacco della cedola sono Gas Plus e Piquadro. Tra l’altro il dividendo di questi due titoli non è affatto male essendo pari a 0,05 euro ne primo caso e a 0,104115 euro nel secondo. Entrambe le cedole verranno poi messe in pagamento il prossimo mercoledì.

Non solo stacchi dividendi su Borsa Italiana oggi 31 luglio 2023

Lo stacco dei dividendi non sarà il solo appuntamento societario in programma a Piazza Affari nell’ultima seduta di luglio. Come noto, infatti, su Borsa Italiana è in pieno svolgimento la stagione delle trimestrali. La scorsa Ottava sono state un bel pò le quotate di primo piano del Ftse Mib a rendere noti i conti del primo semestre 2023 o del secondo trimestre 2023.

Il calendario trimestrali di Borsa Italiana è molto fitto ma per oggi non ci saranno quotate del paniere di riferimento alle prese con i risultati. Ci saranno comunque un bel pò di titoli di altri indici che toglieranno il velo dai rispettivi risultati. Si tratta di CIR, Industrie De Nora, Saras, Gabetti PS, Monrif, RCS Mediagroup, Convergenze, Culti Milano, ElEs, NVP e Spindox. Insomma gli spunti dal punto di vista societario non mancano.

Restando in tema trimestrali, va evidenziato come oggi a catturare l’attenzione degli investitori saranno più che le semestrali italiane quelle di Wall Street. In Usa, infatti, verranno rilasciati i conti di Procter & Gamble, Colgate-Palmolive, Chevron ed Exxon Mobil. Le previsioni non sono male, per quello che riguarda Procter & Gamble ci si attende un utile per azione di 1,32 dollari, nel caso di Colgate-Palmolive l’EPS atteso è di 0,75 dollari e ancora per Chevron l’EPS previsto è di 2,97 dollari e, per chiudere, su Exxon Mobil ci si attende un EPS di 2,01 dollari.

I conti trimestrali di queste quotate possono essere usati per catalizzatore per investire sui rispettivi titoli. Si può attendere la pubblicazione della trimestrale per investire ma è anche possibile speculare sulle previsioni.

Per comprare azioni delle quotate citate si possono usare i tanti broker presenti sul mercato oggi. Tra i più interessanti per quello che riguarda il profilo costi/servizi offerti, ci sono:

–eToro: con il broker eToro è possibile comprare azioni reali senza commissioni (ma sono previste fees). Inoltre, è ancora possibile effettuare investimenti tramite i CFD, senza necessariamente possedere le azioni sottostanti. Scegliendo i CFD, puoi accedere anche a una pratica demo gratuita di 100mila euro, perfetta per esercitarsi senza correre il rischio di perdite reali >più informazioni sul sito eToro<

–FinecoBank: puoi beneficiare di 50 ESECUZIONI GRATUITE e 12 mesi senza spese fisse grazie a Fineco, la banca italiana che offre la piattaforma più rinomata in Italia. Per quanto riguarda i costi, sono previste commissioni decrescenti in relazione alla tua attività di trading. Inoltre, avrai sempre accesso alla consulenza di esperti altamente qualificati > Maggiori info sul sito ufficiale, clicca qui >

Seguici su Telegram Rimani aggiornato con guide e iniziative esclusive per gli iscritti!