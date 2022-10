STM crolla dopo la trimestrale. Cosa non piace ai trader

Giornata da incubo per il titolo STM. In affanno fin dall’apertura degli scambi, STMicroelectronics si sta avvicinando al giro di boa con un ribasso monstre dell’8 per cento a quota 32,09 euro. Si deve proprio al crollo delle azioni STM (e al contestuale ma più limitato ribasso di Moncler) se il Ftse Mib oggi si muove in negativo nonostante un clima di profonda prudenza in vista dell’esito del meeting BCE.

A causa delle forti vendite, STM ha ulteriormente peggiorato la sua performance sia su base annua che su base mensile. Rispetto ad un anno fa oggi i prezzi del colosso italo-francese dei chips sono più bassi del 17 per cento mentre dal confronto con l’andamento di un mese fa emerge un calo del 5,5 per cento.

Impossibile non mettere in relazione il crollo delle azioni STM con la pubblicazione di conti trimestrali della quotata. Se vogliamo capire perchè oggi sembra esserci una vera e propria corsa a vendere azioni STMicroelectronis è necessario esaminare nel dettaglio i vari punti della trimestrale del gruppo dei semiconduttori.

Trimestrale STM: come è andata nel terzo trimestre 2022

STM ha mandato in archivio il terzo trimestre 2022 con un forte aumento dei ricavi e della marginalità in un contesto in cui non sono però mancate delle difficoltà.

Più nel dettaglio, il terzo trimestre ha visto i ricavi a quota 4,32 miliardi di dollari, in aumento del 32,5 per cento rispetto ai 3,2 miliardi che erano stati contabilizzati nello stesso periodo di un anno fa. In rialzo anche la marginalità lorda della quotata che si è attestata al 47,6 per cento contro il 41,6 per cento del terzo trimestre del 2021 e il 47,4 per cento del secondo trimestre dell’esercizio in corso. Il dato sulla marginalità, sia pure di poco, ha battuto quelle che erano le attese degli analisti.

Scendendo nel conto economico c’è poi la voce relativa all’utile netto attestato a quota 1,1 miliardi di dollari nettamente sopra i 474 milioni dello stesso periodo dello scorso anno.

Fino ad ora abbiamo fatto riferimento a parametri migliori delle attese. E allora se i conti del terzo trimestre sono andati bene, per quale ragione oggi STM crolla? Per rispondere a questa domanda è necessario allargare gli orizzonti.

Perchè le azioni STM crollano?

I motivi alla base del sell-off che sta interessando STM vanno ricercati nelle stime sull’esercizio in corso. La società ha infatti chiuso il terzo trimestre con un forte aumento dei ricavi ma per il resto del 2022 si prevede un calo del margine lordo.

Come messo in evidenza nelle stime, la crescita dei ricavi netti del quarto trimestre registrerà un rallentamento all’1,8 per cento rispetto al periodo precedente, evidenziando una flessione del 12,6 per cento. Secondo quanto evidenziato dagli analisti di Jefferies le stesse previsioni sui ricavi di STM sono inferiori alle stime del consensus. Come già detto anche in precedenza, anche le indicazioni sul margine lordo non sono incoraggianti. Il MOL di STM dovrebbe infatti scivolare al 47,3 per cento nel quarto trimestre 2022 dal 47,6 per cento del terzo trimestre.

Perchè ai trader non è piaciuta la trimestrale di STM

Come visto nel precedente paragrafo, sono state le indicazioni sul quarto trimestre 2022 ad aver determinato lo schianto di STM a Piazza Affari.

Ma perchè ai trader queste stime non sembrano andare a genio? Tanto per iniziare il management del gruppo italo-francese non ha fornito molti dettagli sull’andamento del business, tuttavia, secondo gli analisti di Jefferies, stando alle ultime indicazioni la domanda dovrebbe segnare una flessione nella maggior parte delle aree di prodotto della società con la sola eccezione dei componenti automobilistici.

Si può quindi ipotizzare, scrivono gli esperti, che questa debolezza richieda alcuni mesi di tempo per manifestarsi tuttavia il margine lordo del quarto trimestre e il rallentamento delle vendite potrebbero essere i primi segnali sui futuri problemi di STM. Secondo Jefferies sarà soprattutto ad inizio del prossimo anno che la quotata dei chips farà i conti con i problemi che oggi sono in incubazione.

In pratica ad impensierire i trader non è la situazione attuale di STM ma quella futura, la cui evoluzione negativa si percepisce già da alcuni problemi latenti.

Di tutto ciò i trader non possono non tenere conto anche nelle prossime settimane. Chi volesse acquistare azioni STM può tenere conto della proposta zero commissioni di eToro. Con questo broker è possibile inoltre avere accesso ad una vasta gamma di strumenti di analisi.

Con eToro puoi comprare azioni a zero commissioni>>>scopri tutto sul sito del broker