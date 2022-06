Superbonus, Intesa Sanpaolo finisce lo spazio per le cessioni del credito

Il Sole 24 Ore informa che una nuova battuta d’arresto per il Superbonus 110% sta arrivando dalle banche, a cominciare da Intesa Sanpaolo: la banca ha infatti esaurito lo spazio per acquistare altri crediti fiscali e, precisa il quotidiano economico finanziario, starebbe avvisando i clienti dell’esito incerto delle nuove pratiche. Su quelle già in corso, dal 1 luglio, verranno invece applicati più elevati, con svalutazione del credito per i consumatori finali.

“L’elevato flusso delle richieste pervenute» di cessioni di crediti edilizi- si legge nella lettera inviata ai clienti – «ha purtroppo comportato l’esaurimento della nostra possibilità di compensare» tali crediti. Tutto dipende dal meccanismo stabilito dalla legge, per il quale gli operatori del mercato hanno «un vincolo di compensazione» che li obbliga ad avere crediti fiscali, come quelli edilizi, che non siano superiori al livello di imposte e contributi versati dalla banca.

Intesa Sanpaolo ha ora raggiunto questo limite e, a quanto pare, molti altri intermediari sarebbero sulla stessa strada.

In ogni caso, Intesa spiega che potrebbe però «riacquistare operatività» in tale ambito se il contesto normativo dovesse cambiare.

