Valore azioni Telecom Italia -38% in un anno: Capital Market Day assist per comprare?

Sei alla ricerca di azioni italiane su cui investire? In questo articolo parleremo di una quotata che attualmente sembra essere molto lontana dai fasti di inizio anno: Telecom Italia.

Come si può vedere dal grafico in basso, oggi le azioni Telecom Italia TIM scambiano a 0,26 euro.

Nella prima parte dell’anno (grossomodo fino a febbraio) il titolo prezzava ad oltre 0,4 euro. Alla luce di questa forte differenza di prezzo, non c’è da stupirsi se rispetto a sei mesi fa le quotazioni di TIM sono più basse del 40 per cento mentre la performance su base annua è negativa per il 38 per cento.

Azioni Telecom Italia e rumors su NetCo

La seduta di borsa di ieri non è stata affatto male per Telecom Italia. L’ex monopolista ha chiuso le contrattazioni con una progressione a 0,262 euro. A spingere gli acquisti sono state le indiscrezioni di stampa in merito a NetCo, la società degli asset di rete fissa che nascerà dall’integrazione con Open Fiber. Stando a quanto riportato dalla Reuters, ben la metà dei 42.500 dipendenti e dei 22,6 miliardi di debiti di Telecom Italia dovrebbe essere convogliato nella NetCo.

Stando alle fonti, la riuscita dell’operazione dipende dal raggiungimento di un accordo con la Cassa Depositi e Prestiti. In caso di sviluppo positivo non è da escludere che Telecom possa anche uscire dalla newco e usare i proventi per portare il debito sotto i 10 miliardi. L’operazione è complessa ma non è detto che non possa verificarsi.

Comprare azioni Telecom Italia in vista del Capital Market Day?

Il prossimo giovedì si terrà il Giovedì sarà Capital Market Day di Telecom Italia. Nel corso dell’evento ci sarà la presentazione del piano esecutivo di riorganizzazione del gruppo Telecom. L’appuntamento è molto atteso dagli azionisti ma anche dai semplici trader.

Per sfruttare questo evento e fare trading sul titolo è fondamentale tenere conto del quadro grafico. Il titolo Telecom Italia sta provando a superare gli ostacoli statici e dinamici che sono collocati leggermente sotto quota 0,27 euro. Se tale target dovesse essere raggiunto ci potrebbero essere buoni margini di crescita: ascesa. In tal caso (trend al rialzo) il primo obiettivo sarebbe a 0,3062 euro ossia il livello massimo da fine maggio 2022.