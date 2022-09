3 azioni a basso rischio e con dividendi ideali per la pensione

Non è necessario essere degli esperti di previdenza per sapere che quando di va in pensione si avrà un’entrata mensile più bassa rispetto a quella della fase lavorativa. In questa situazione il reddito da investimento può essere molto utile per integrare i proprio introiti.

Per costruire un reddito da investimento si può puntare su titoli azionari che pagano dividendi. Fondamentale è curare molto la questione della scelta poichè è vero che si può avere un reddito affidabile ma solo adottando un approccio selettivo. Insomma non tutte le azioni da dividendo sono uguali e va fatta una scrematura preliminare per capire quali inserire nel proprio portafoglio.

Considerando le difficoltà dell’attuale fase dei mercati (inflazione alle stelle, rialzo monstre dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali, rischio recessione dietro l’angolo) è preferibile puntare su azioni a basso rischio che però pagano dividendi.

La necessità di puntare su questa tipologia di titoli non deriva da un capriccio ma da una tendenza ben precisa che chi è solito investire in borsa dovrebbe conoscere bene: le quotate che offrono dividendi regolari nel tempo rappresentano un buon cuscinetto nelle fasi dei mercati che sono caratterizzate da alta volatilità. Al tempo stesso queste stesse società sono anche considerate una buona copertura contro l’inflazione.

Nel prossimo paragrafo elencheremo tre titoli a basso rischio che garantiscono un dividendo regolare e che per questo possono generare un reddito da investimento a supporto della pensione.

Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo ai nostri lettori che, grazie al broker eToro, si può fare trading online sulle azioni a zero commissioni. Tra l’altro questo fornitore prevede anche un deposito minimo molto basso: appena 50 dollari ed è possibile iniziare a tradare.

Con eToro puoi fare trading online sulle azioni a zero commissioni>>>vai sul sito ufficiale del broker

Tre esempio di titoli che garantiscono dividendi utili per dare tranquillità alla pensione sono: UnitedHealth Group, General Mills e Bank of Montreal. Vediamo più nello specifico.

Azioni UnitedHealth Group e dividendo

UnitedHealth Group Incorporated è una quotata che presenta una forte generazione di cassa oltre a vantare continui incrementi nell’ammontare dei dividendi negli ultimi 5 anni. Attualmente il titolo stacca un dividendo trimestrale di 1,65 dollari. Rispetto a 5 anni fa, il payout è stato aumentato del 18 per cento. Questi semplici numeri confermano che stiamo effettivamente parlando di un titolo da dividendo.

Non solo cedole ma a anche quotazioni di borsa nel curriculum di UnitedHealth Group Incorporated. Considerando un arco temporale di 5 anni, si può quantificare nel +165 per cento la performance della quotata.

Per quello che riguarda il futuro, le ultime indicazioni rilasciate dal management prevedono una crescita dei ricavi a due cifre nel settore Optum Health per molti anni a venire con i margini compresi tra l’8 per cento e il 10 per cento. Il comparto Optum Health ha evidenziato un utile operativo di 1,4 miliardi di dollari nel trimestre con un aumento dei ricavi per consumatore servito pari al 30 per cento (confronto anno su anno).

Per fare trading sulle azioni UnitedHealth Group Incorporated puoi usare il broker eToro>>>clicca qui

Azioni General Mills e dividendo

Cambiamo completamente settore e occupiamoci adesso delle azioni General Mills. Stiamo parlando di una quotata che offre prodotti di largo consumo. Questo è un elemento a favore del titolo perchè le società che puntano su questo business hanno meno legami con il ciclo economico poichè vendono prodotti di cui i consumatori avranno sempre bisogno a prescindere da quelle che sono le circostanze economiche.

Con la nostra analisi partiamo dai prezzi attuali: il titolo scambia a 80,64 dollari evidenziando una crescita del 20 per cento su base annua. Le previsioni sui conti dell’anno fiscale in corso sono ottimistiche. Per quello che riguarda la cedola, con General Mills parliamo di un titolo che ha oltre 100 anni di storia nello stacco dei dividendi. Sicuramente GIS sottoperformerà in un mercato toro ma trattasi anche di un difensivo che ha possibilità di strappare risultati niente male in un mercato orso.

Anche le azioni General Mills sono disponibili sul sito ufficiale eToro>>>scopri qui tutte le condizioni

Azioni Bank Of Montreal e dividendo

Concludiamo questa short list di titoli a basso rischio e dividendo costante (utile per dare supporto alla pensione) con le azioni Bank of Montreal. Banca canadese che però è quotata sul listino della borsa di New York, Bank of Montreal offre un’occasione niente male ai pensionati che vogliono garantirsi un buon reddito.

Premessa: quando parliamo di banche canadesi è sempre necessario considerare che gli istituti bancari dei vicini settentrionali degli americani hanno sempre premiato gli investitori con dividendi in costante crescita. Questa è una prima buona notizia. La seconda good news è che Bank of Montreal ha una buona diversificazione dei ricavi che la rende un generatore di reddito molto affidabile. Il dividend yield attuale di Bank of Montreal è del 4,5 per cento….niente affatto male.

Una curiosità finale che però la dice lunga sulle qualità di Bank of Montreal: questa quotata fa felici i suoi azionisti dal lontano 1829. Stiamo quindi parlando di un titolo che sa perfettamente rispondere all’esigenza di basso livello di rischio e dividendi costanti. E anche le azioni Bank of Montreal sono disponibili sulla piattaforma eToro (qui il sito ufficiale).