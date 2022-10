5 azioni del settore energia con forte potenziale di rialzo: nessuna italiana nella lista

Sei alla ricerca di spunti per investire in azioni del settore energia? In base alla nostra esperienza sulle borse, ti possiamo dire che la strategia migliore da seguire, soprattutto in settore iper-competitivo come è quello energetico, è puntare sulle azioni che presentano un forte potenziale di crescita. Essere selettivi non è semplice anche perchè il comparto energetico vive una fase di estrema incertezza che è alimentata dalla crisi geopolitica in atto.

Sicuramente, però, i titoli del comparto trarranno benefico dal rialzo del prezzo del gas (oramai consolidato) e dall’imminente aumento delle quotazioni petrolifere (inevitabile alla luce della decisione dell’OPEC+ di tagliare la produzione di petrolio di ben 2 milioni di barili al giorno).

In questo contesto, quali sono le migliori azioni del settore energia ovvero quelle che hanno un maggiore potenziale di rialzo? Gli analisti di RBC Capital Markets hanno stilato una lista con le 5 azioni più promettenti del settore energia.

Prima di scendere nel dettaglio e fare i nomi, ricordiamo ai nostri lettori che oggi possono acquistare azioni a zero commissioni grazie al broker eToro.

Quali sono le 5 migliori azioni del settore energia: la lista

Parliamo di migliori azioni del settore energia intendendo quelle che hanno il potenziale di crescita più alto. Ecco i 5 titoli indicati dagli esperti di RBC:

Azioni British Petroleum BP

Rating outperform (quindi il titolo farà meglio del settore di riferimento) e target price a 525 pence per il colosso britannico del settore petrolifero. Considerando che il prezzo attuale delle azioni BP è pari a 4434 pence, è evidente la presenza di un forte potenziale di upside. Secondo gli analisti di RBC Capital Markets, il management di BP intende restituire almeno il 60 per cento del surplus di free cash flow agli azionisti attraverso l’esecuzione di operazioni di buy back. Per gli esperti BP, nel 2022, restituirà circa il 15 per cento agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azione proprie. Nessun competitor può vantare una percentuale simile.

Azioni Shell

Rating outperform (farà meglio del settore di riferimento ovvero del comparto energetico) e target price a 3200 pence per il gruppo petrolifero britannico. Considerando che il titolo oggi scambia a 2300 pence, il potenziale di rialzo è molto consistente. Punti di forza del titolo sono gas e marketing. Secondo gli esperti, quest’ultimo settore è capace di generare una redditività molto alta. Gli esperti si sono detti convinti che il valore di alcun business unity del gruppo non sia pienamente rispecchiato dalle quotazioni attuali. In altre parole c’è spazio per visibilità e quindi crescita.

Azioni ConocoPhillips

Con ConocoPhillips ci spostiamo in America. Anche in questo caso parliamo di un titolo del settore energetico che è destinato a performare meglio del settore di riferimento (rating outperform). Il target price assegnato dagli esperti di RBC Capital Markets è 130 dollari, con un buon potenziale di rialzo rispetto ai 109,97 dollari della quotazione attuale. La società si presenta ben posizionata per restare competitiva sulla generazione di free cash flow, attraverso i vari cicli dei prezzi delle materie prime. La capitalizzazione di mercato di ConocoPhillips ammonta a 130 milioni di dollari.

Azioni Enerplus Corporation

Anche sulle azioni Enerplus Corporation il rating assegnato dagli esperti di RBC Capital è outperform. Le prospettive, rispetto al settore di riferimento, sono quindi interessanti. Completa il quadro un target price a 20 dollari che è più alto di ben 5 dollari rispetto ai prezzi correnti. Nel report degli analisti si parla di gruppo dirigente capace ma anche di bilancio solido e di forte ritorno agli azionisti. In merito alla consistenza della cedola, Enerplus ha incrementato il suo dividendo per le azioni ordinarie del 16 per cento a quota 20 dollari per azione.

Azioni Range Resources

Range Resources è il quinto titolo del settore energia citato nel report di RBC Capital. Anche in questo caso parliamo di una quotata destinata a fare meglio del segmento di riferimento (rating outperform). Il prezzo obiettivo assegnato è di 45 dollari, nettamente sopra l’attuale valore di Range (26,34 dollari). Secondo gli esperti, Range Resources è la quotata ideale per cavalcare il rialzo dei prezzi di gas naturale e gas liquefatto. Ciò per un motivo molto semplice: le due voci rappresentano oltre il 30 per cento dei volumi di produzione totali. La capitalizzazione di mercato di Range Resources è pari a 6,9 miliardi di dollari.

