3 scommesse finanziare da comprare per cercare un maxi profitto!

Ecco 3 proposte di acquisto titoli... per gli amanti del brivido e delle scommesse ad alto ritorno finanziario.

Se vi siete stancati di cercare degli investimenti cauti e sicuri, e volete invece puntare su un maxi profitto, niente di meglio che puntare (con cautela!) su delle vere e proprie scommesse finanziarie.

Qualche ora fa Investor Place ne ha individuato 3. Vediamo quali sono e perché potrebbero farvi diventare ricchi o… portarvi in una perdita secca.

Pandora Media Inc

Iniziamo da Pandora Media Inc. (NYSE: P), che alcuni anni fa aveva ricoperto il ruolo di pioniere nel mondo dello streaming musicale su Internet. Poi, però, Pandora perse rapidamente delle posizioni, tanto che la compagnia fu sostanzialmente espulsa dal settore che lei stessa aveva contribuito a generare. Ora, le piattaforme di streaming musicale con massicce basi di abbonamento on-demand come Spotify Technology SA (NYSE: SPOT) e Apple Inc (NASDAQ: AAPL) hanno acquisito posizioni difficilmente scalfibili, rendendo arduo l’inserimento di nuovi operatori.

E così, Pandora non può far altro che continuare a vedere i suoi utenti e il relativo coinvolgimento in drastico calo. Il titolo è nel frattempo passato da 35 dollari del 2014 ai 5 dollari (e meno) oggi. Nessuno, investitore o consumatore, pensa davvero che Pandora sarà operativa ancora per molto.

Tuttavia, mai dire mai. Alcuni osservatori ritengono infatti che vi sia una luce alla fine del tunnel per questa piattaforma di streaming musicale in difficoltà. Pandora ha infatti appena acquisito AdsWizz, un'azienda di tecnologia audio digitale, e in tal modo ha potenzialmente modificato l'intero percorso di crescita dell'azienda, migrando verso il mercato della pubblicità in streaming audio.

L'idea generale è che l'acquisizione di AdsWizz possa accelerare la roadmap di sviluppo della tecnologia pubblicitaria di Pandora, spingendo così l'azienda in modo più profondo nel mercato dell’audio advertising, e scongiurando la dipendenza della società dalla sua piattaforma di streaming musicale. Insomma, per Pandora si stanno aprendo nuove opportunità di guadagno.

AdsWizz è un'azienda specializzata esclusivamente nella pubblicità audio digitale, un mercato che cresce con un ritmo del 42% l’anno. Di conseguenza, l'acquisizione di AdWizz da parte di Pandora è essenzialmente un ingresso in buono stile in un mercato in forte incremento.

Inoltre, AdsWizz conta clienti importanti nel mercato della pubblicità audio digitale, e alcuni di questi sono tra l’altro dei concorrenti della stessa Pandora, come Spotify e SoundCloud. Essenzialmente, quindi, Pandora gestirà un'azienda che fornisce soluzioni pubblicitarie ai suoi competitor.

Se il piano si svilupperà in senso positivo, le azioni di Pandora potrebbero schizzare verso l’alto.

Francesca’s Holdings Corp

Proprio come Pandora, Francesca's Holdings Corp (NASDAQ: FRAN) è stata una delle tendenze top alcuni anni fa negli USA.

Dal 2010 al 2016, la crescita cumulativa delle vendite comparabili di FRAN è stata superiore al 50%, grazie all’appeal esercitato nei confronti di un pubblico molto giovane. Essenzialmente, FRAN vende il tipo di cose che potreste aspettarvi in un post di Instagram o Pinterest, e visto che le app come Instagram o Pinterest sono aumentate di popolarità, così ha fatto anche FRAN.

Tuttavia, recentemente quella grande popolarità ha fatto un enorme passo indietro. Le vendite sono diminuite del 15% nell'ultimo trimestre, mentre i margini lordi sono diminuiti di 250 punti base.

La maggior parte degli investitori considera questo cambiamento un segno dei “nuovi” tempi che FRAN non riesce a fronteggiare, avendo perso il suo vantaggio nel mondo retail. E questo è il motivo per cui le quotazioni dei titoli FRAN sono scese fino a meno di 5 dollari, un terzo di un anno fa.

Tuttavia, le cose potrebbero cambiare. Instagram e le altre app fotografiche che per anni hanno sostenuto il business FRAN sono ancora vive e vegete. Insomma, questa battuta d'arresto nella crescita delle vendite di FRAN potrebbe essere solo un riposizionamento dopo un decennio di crescita rovente. Una volta che questo periodo di consolidamento si concluderà, allora il titolo FRAN potrebbe salire molto velocemente verso l’alto.

Snap Inc

Passiamo infine a Snap Inc (NYSE: SNAP). Quando il suo progetto divenne pubblico, generò un sacco di clamore e stimolò le potenziali prospettive di crescita dell'azienda. Gli investitori hanno spinto al rialzo le sue quotazioni in breve tempo, e gli analisti misero a punto valutazioni ampiamente rialziste sul titolo.

Insomma, la maggior parte delle persone pensava che Snap sarebbe stato un vincitore a Wall Street. E invece Snap finì per essere un perdente, o quasi. Trimestrali deludenti hanno fatto scattare la spirale di Snap fino a 14 dollari, con una depressione di mercato che è stata molto rapida, così come il declassamento del titolo e la complessiva perdita di interesse.

Tuttavia, poi Snap ha compiuto un'impresa impensabile all'inizio di febbraio. La società ha annunciato numeri trimestrali migliori del previsto e le azioni sono schizzate da 14 dollari a 20 dollari. È anche vero che questa euforia non è durata a lungo, e nei mesi successivi il titolo Snap è sceso nuovamente fino a 14 dollari.

Il futuro potrebbe però riservare qualche gradita sorpresa. Per Snap infatti le cose sono migliorate e, secondo diverse fonti, la sua popolarità è nuovamente aumentata.