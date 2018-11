Microsoft tornerà la società a maggiore capitalizzazione al mondo?

CONDIVIDI

Nelle scorse ore, per pochi minuti, Apple ha dovuto cedere la sua corona di azienda quotata in Borsa con la maggiore capitalizzazione al mondo. Un forte calo del prezzo delle azioni del produttore degli iPhone nel corso delle ultime settimane ha infatti brevemente permesso alla sua valutazione di mercato di calare leggermente al di sotto di Microsoft, per la prima volta negli ultimi otto anni.

La valutazione di mercato di Apple è infatti scesa a quota 812,60 miliardi di dollari, al di sotto degli 812,93 miliardi di dollari di Microsoft, ovvero con una perdita di circa 300 miliardi di dollari di valore dopo aver raggiunto il record di 1,1 trilioni di dollari di valutazione all'inizio di ottobre. L'ultima volta che Microsoft è riuscita a vantare una capitalizzazione maggiore di Apple, è stato a metà del 2010.

Ricordiamo come Apple abbia ceduto terreno in mezzo a crescenti preoccupazioni sul fatto che la società riesca a fronteggiare una domanda debole per gli iPhone, di gran lunga la sua più importante linea di prodotti. Le azioni sono dunque scese di oltre il 25% rispetto ai livelli record. Mentre Microsoft non è stata immune da debolezza nel settore tecnologico, ha retto molto meglio, scendendo solo del 9% rispetto ai massimi storici.