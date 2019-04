Migliori azioni senza età: tre titoli del settore healthcare da comprare

© Shutterstock

L'invecchiamento della popolazione rende molto interessanti le azioni del settore healthcare

Investire in azioni richiede sempre massima attenzione nei confronti del contesto generale. E' infatti logico che siano le evoluzioni sociali ad impattare sull'andamento di un settore rispetto ad un altro. Facciamo subito un esempio per rendere più chiaro questo concetto. Da anni si parla di invecchiamento della popolazione. L'Occidente, e in modo particolare l'Europa, sono sempre più vecchi. Come "approfittare" di questa situazione per investire in azioni? Una buona idea è quella di puntare su quelle grosse società che operano nel settore healthcare. In fin dei conti si tratta di replicare quello che avviene in tanti paesi dove, ogni giorno, spuntano nuove strutture per l'assistenza degli anziani. Anche nel mondo del lavoro il procedimento è praticamento lo stesso con la nascita di tutta una serie di figure che sono destinate a lavorare con gli anziani. In borsa il meccanismo è praticamente lo stesso trattandosi di invididuare le migliori azioni che fanno riferimento ad aziende che, in qualche modo, operano con la terza età.

Strategicamente se si vuole investire in azioni healthcare, l'appriccio migliore da tenere è quello di lungo periodo. Niente speculazione mordi e fuggi, quindi, ma attenzione al lungo termine. Del resto se tutti i trend dicono che l'invecchiamento della popolazione sarà una tendenza costante per i prossimi decenni, perchè non tenere in portafoglio le azioni healthcare selezionate...senza limiti di tempo?

Il team di the Motley Fool ha dato incarico a tre suoi contributori, Todd Campbell, Brian Feroldi e Chuck Saletta, di selezionare le migliori azioni del settore healthcare. Il discriminante usato per scegliere queste tre migliori azioni è...senza età. In altre parole si tratta di azioni che potrebbero offrire profitti interessanti se insertite in un'ottica di lungo termine.

Azioni Abiomed

Abiomed è una società attiva nel segmento della produzione di dispositivi medicali per l'assistenza cardiaca famosa per aver prodotto e lanciato sul mercato l'Ampella ossia quella che ad oggi è "la più piccola pompa cardiaca in circolazione nel mondo". Grazie a tale invenzione il monopolio di Abiomed in questo segmento di mercato si è sempre più consolidato. Tra gli elementi che potrebbero spingere al rialzo il prezzo delle azioni Abiomed ci sono: la possibile espansione della quota di mercato della società negli Stati Uniti; il piano di estensione delle applicazioni dei dispositivi oggi presenti sul mercato e le strategie di espansione internazionale della società a partire dalla Germania e del Giappone.

Azioni Intuitive Surgical

Intuitive Surgical è una società attiva nella produzione di tecnologie mediche che, grazie al sistema Vinci, ha raggiunto una posizione di predominio nel sotto segmento della tecnologia robotica. Il primo trimestre 2018 si è chiuso per la società con un aumento delle vendite del 15 per cento annuo e una crescita della presenza di nuovi sistemi Vinci installati nelle strutture sanitarie pari al 27 per cento. Intuitive Surgical, inoltre, può anche vantare una liquidità pari a 5 miliardi di liquidità in bilancio e nessun debito. E' probabile che la crescita a doppia cifra della società possa proseguire anche nei prossimi anni.

Azioni Teva Pharmaceutical

Principale produttore di farmaci generici al mondo, Teva rappresenta oggi un'occasione buy dopo le recenti vicissitudini finanziarie che sono state causate dalla scadenza dei brevetti del suo farmaco di punta, il noto Copaxone. Grazie alle politiche di ristrutturazione, oggi Teva presenta una valutazione più che interessante. Considerando un eps atteso a 2,40 dollari nel 2019 e a 2,62 dollari nel 2020 e con un prezzo delle azioni a 14,5 dollari, si può dire che il titolo tratta appena sei volte l'utile previsto per il 2019 e ancor meno le stime su quello atteso per l'esercizio 2020.