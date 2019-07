Wall Street azioni migliori primo semestre 2019: 10 top performer della borsa Usa

© iStockPhoto

Ecco le 10 migliori azioni della borsa Usa che hanno fatto addirittura meglio del rally dell'S&P 500 nei primi sei mesi 2019

Quali sono state le migliori azioni della borsa Usa nel primo semestre 2019? La lista dei top performer di Wall Street è molto lunga anche perchè il punto di partenza per poter fare una valutazione oggettiva è rappresentato dal vero e proprio rally che è stato messo a segno dall'S&P 500 nel primo semestre 2019 (+17,3 per cento la variazione registrata dall'indice americano).

La lista che presentiamo di seguito include i 10 titoli che sono riusciti a battere la già eccellente performance dell'S&P 500. Per ogni titolo sono anche indicate le ragioni della base del balzo in avanti.

Azioni Xerox Corp

Le azioni Xerox Corp hanno registrato nel primo semestre del 2019 un balzo dell'80,3 per cento. Alla base del rally ci sono stati i buoni conti del quarto trimestre e la guidance migliore delle attese per l'intero esercizio 2018.

Azioni Coty Inc

Rialzo del 78,3 per cento per le quotazioni di Coty Inc nel corso del primo semestre 2019. Il rally della compagnia di prodotti di bellezza è stato sostenuto dall'arrivo del nuovo management e dalle notizie in merito ad un nuovo investimento da parte di JAB Holdings.

Azioni Cadence Design Systems Inc

Al terzo posto nella classifica delle migliori azioni Usa del primo semestre 2019, si collocano le Cadence Desing Systems con una progressione del 70,2 per cento. Il rialzo è stato sostenuto dagli ottii risultati finanziari ma anche da una serie di upgrade sul rating della società di fornitura di soluzioni digitali e dispositivi elettronici.

Azioni Advanced Micro Devices, Inc

Niente podio ma prestazione sempre robusta per le azioni Advanced Micro Devices nel corso del primo semestre. Il titolo ha registrato un apprezzamento del 69,5 per cento nel corso dei primi sei mesi dell'anno in corso. A fare da catalizzatore è stato il lancio dell'ultima serie di chip grazie al quale la società, attiva nel segmento di mercato dei semiconduttori, è riuscita a strappare quote di mercato ai competitors.

Azioni Chipotle Mexican Grill, Inc.

Forte balzo in avanti nel primo semestre 2019 anche per le azioni Chipotle Mexican Grill che si sono presentate al traguardo del 30 giugno 2019 con un verde del 46,7 per cento. A spingere gli investitori su questo titolo è stato l'arrivo dell'ex ceo di Taco Bell, Brian Niccol. Il nuovo ingresso è stato particolarmente gradito al mercato.

Azioni Msci Inc

Anche le azioni Msci Inc nella lista dei top performer di Wall Street nel primo semestre 2019. In questo caso il balzo in avanti è stato del 65,8 per cento. Il driver principale è stato rappresentato dagli ottimi fondamentali della società.

Azioni Anadarko Petroleum Corporation

Nella lista delle migliori azioni di Wall Street nel primo semestre ci sono anche quelle di Anadarko Petroleum. La società petrolifera ha messo a segno un balzo del 61,8 per cento grazie ad una serie di offerte al rialzo che sono arrivate da Occidental Petroleum Corporation e da Chevron. Per le azioni si è trattato di un assest decisivo.

Azioni Total System Services, Inc

Per Total System Services il balzo alla fine del primo semestre 2019 è stato del 60 per cento. Elemento catalizzatore alla base del rally è stata l'acquisizione da parte della concorrente Global Payments. L'operazione è avvenuta con un premio del 20 per cento rispetto a quello che era il prezzo di chiusura alla data dell'annuncio.

Azioni Global Payments Inc.

Al nono posto della liste dei top performer di Wall Street nel primo semestre 2019 ci sono le azioni Global Payments. I titoli della società di pagamenti grazie a ricavi e utili trimestrali nettamente superiori alle attese hanno segnato un balzo del 56,9 per cento.

Azioni Copart

Al decimo posto nella lista dei titoli migliori della borsa americana nel primo semestre 2019 troviamo Copart. Le azioni della società di aste di auto online hanno subito un apprezzamento del 56,5 per cento grazie al balzo in avanti delle vendite nell'ultimo trimestre fiscale.