Azioni Netflix VS azioni Apple: quanto avresti guadagnato investendo 1000 dollari?

Un confronto tra l'andamento di Apple e quello di Netflix per capire dove avresti guadagnato di più investendo 10 anni fa

Ammettiamo che 10 anni fa tu abbia deciso di investire in azioni Apple e in azioni Netflix, puntando 1000 euro su ogni titolo. Ebbene a distanza di 10 anni da quel giorno quale investimento è stato più profittevole per te?

In altre parole le 1000 euro investite in azioni Apple 10 anni orsono, quanto sono diventate? E le 1000 euro investite in azioni Netflix? Nell'arco di un decennio è cresciuto di più il titolo del colosso di Cupertino o quello del gigante mondiale dello streaming? Come avrai capito in questo post faremo un confronto azioni Netflix VS azioni Apple per capire quali siano le più convenienti...10 anni dopo.

A confrontare l'andamento delle azioni Netflix con le azioni Apple è stata la Anna Hecht su cnbc.com. Secondo l'analista, in reatà, non c'è proprio partita tra le azioni Netflix e le Apple poichè a vincere, senza ombra di dubbio, sono nel prime. Ovviamente quella della Hecht non è un un'opinione ma bensì un fatto preciso dimostrato da una serie di calcoli che partono dai grafici storici a 10 anni di Apple e di Netflix.

Ebbene se 10 anni fa avessi investito 1000 dollari in azioni Netflix, adesso avresti in cassaforte qualcosa come 47mila dollari! In 10 anni le azioni Netflix hanno maturato un rendimento del 4640 per cento. Viceversa investendo nel 2009 1000 dollari in azioni Apple, adesso (anno 2019) avresti in cassaforte 10400 dollari. Il rendimento delle azioni Apple in 10 anni è stato pari al 940 per cento. Inutile dire che, trattandosi di un rendimento a doppia cifra, non hai nulla di cui lamemtarti se 10 anni, invece di comprare azioni Netflix hai scelto di mettere in portafoglio azioni Apple. Con il titolo del colosso dell'iPhone hai solo guadagnato leggermente di meno ma sempre di profitti consistenti si tratta!

Sia le azioni Netflix che le azioni Apple sono andate nettamente meglio dell'indice della borsa americana S&P 500. Questo indice azionario di Wall Street, infatti, ha segnato nel corso degli ultimi 10 anni un aumento di appena ( si fa per dire) il 255 per cento che non è certamente da buttare.

Quello che abbiamo detto ha valenza puramente storica. Anche nel momento in cui stiamo scrivendo, infatti, il trend potrebbe cambiare e, di conseguenza, anche i rendimenti delle due azioni. Quindi il passato è passato e i rendimenti ottenuti dai due titoli negli ultimi 10 anni non hanno alcun impatto su presente e futuro.

La morale dell'analisi fatta è sola una: se 10 anni fa avessi investito 1000 dollari in azioni Apple o in azioni Netflix (o su tutti i due i titoli) oggi saresti più ricchi. Quanti lo hanno fatto?