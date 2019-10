Dividendi ricchissimi: i 4 titoli della borsa americana che faranno sbancare

© iStockPhoto

4 azioni di Wall Street sono pronte a distribuire oltre 70 miliardi di dividendi il prossimo anno

CONDIVIDI

Se sei alla ricerca di titoli che staccherranno dividendi molto generosi, allora non puoi lasciarti sfuggire questo post. In questo articolo, riprendendo un'analisi che è stata condatta da Sean Williams su The Motley Fool, svelerò i 4 titoli della borsa americana che il prossimo anno (2020) staccheranno dividendi da capogiro. L'ammontare totale delle cedole che questa 4 big staccheranno da sole va oltre ogni lecita immaginazione. Secondo il calcolo dell'esperto, le 4 società in questione staccheranno ben 70 miliardi di dividendi nel 2020. Quasi da non crederci.

Conto Demo gratuito sul miglior broker Trading ? – Il broker 24Option sponsor della Juventus FC offre conto demo gratuito e illimitato, puoi investire e guadagnare da casa con un PC o Smartphone con la massima comodità e senza rischio di perdere i tuoi soldi – 100.000€ virtuali saranno accreditati subito sul tuo demo… Vai al sito >>

Ma vediamo al dunque. Quali sono le società che hanno in programma di staccare il prossimo anno dividendi ricchissimi? I noti sono ovviamente noti trattandosi di big della borsa Usa. Si tratta di Microsoft, AT&T, Apple e ExxonMobile.

Dividendo Microsoft 2020 previsioni

Williams afferma che Microsoft sarà la società che staccherà l'ammontare più alto di dividendi nel 2020. Secondo l'analista Microsoft è "mostro da reddito". L'esperto ritiene che considerato un payout annuale atteso di 2,04 dollari per azione, il colosso fondato da Gates sia pronto a distribuire il prossimo anno qualcosa come 15 miliardi di dollari. Se questo ammontare dovesse essere confermato Microsoft si imporrebbe come il grande distributore di dividendi del pianeta. Oggi la società di Gates ha spostato il focus aziendale della sua crescita dalle vendite di prodotti meno redditizi verso quelle aree che presentano più alti margini. Considerando il fatto che Microsoft restituisce ai suoi investitori meno del 40 per cento dell'utile per azione atteso per il 2020, si può pensare che la quota distribuita abbia spazio per crescere nei prossimi anni.

Dividendo AT&T 2020 previsioni

Le previsioni di Williams sul dividendo AT&T 2020 collocano la società al secondo post, alle spalle di Microsoft, nella classifica dei titoli con il maggior ammontare di dividendi. Secondo l'esperto AT&T distreibuirà 14,91 miliardi di dollari di dividendi. La società presenta un dividend yield del 5,5 per cento. Nei prossimi mesi ci potrebbero essere effetti positivi sul titolo grazie al lancio della tecnologia del 5G, il primo grande upgrade nella velocità del trasferimento dati su internet degli ultimi dieci anni. Oltre all'ammontare del dividendo, quindi, ci sono validissime ragioni per andare long sulle azioni AT&T.

Dividendo Apple 2020 previsioni

Secondo le stime elaborate da Williams, anche Apple nel 2020 staccherà dividendi molto consistentiu. La previsioni parlando di dividendi per complessivi 13,92 miliardi di euro. Questo ammontare ipotizzato colloca Apple al terzo posto nella classifica dei titoli Usa che distribuiranno i dividendi più ricchi nel 2020. Oltre all'ammontare della cedola, ci sono anche altri motivi per cui conviene andare long sulle azioni Apple. Secondo Williams, infatti, anche il lancio della tecnologia 5G potrebbe essere occasione di visibilità per Apple. Altri fattori che potrebbero fungere da catalizzatore sono: tutte le strategie legate a servizi e dispositivi indossabili, e il servizio streaming che verrà lanciato il prossimo 1 novembre ovvero AppleTV+. Insomma le azioni Apple potrebbero avere più di un motivo per apprezzarsi il prossimo anno.

Dividendo ExxonMobile 2020 previsioni

Ammonteranno a 14,72 miliardi di dollari i dividendi che ExxonMobile metterà in distribuzione il prossimo anno. Investire in azioni ExxonMobile presenta indiscutibili vantaggi: ExxonMobile è una delle più grandi compagnie integrate del settore e una delle poche che può anche vantare copertura dai rischi legati alle oscillazioni, anche molto forti, della quotazione petrolio. Il ruolo di ExxonMobile nell'upstream avvantaggia il titolo nelle fasi di salita dei prezzi del greggio mentre il ruolo nel segmento di mercato della raffinazione, avvantaggia il titolo nelle fasi di calo dei valori del greggio.