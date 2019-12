Migliori azioni difensive su cui investire nel 2020: titoli americani

© Shutterstock

In fasi di turbolenza è consigliabile inserire in portafoglio azioni difensive: ecco quali sono le migliori a Wall Street

Se sei alla ricerca di azioni difensive su cui investire nel 2020, questo articolo fa certamente al caso tuo. Nel post, infatti, è presente una lista delle azioni difensive che il prossimo anno potrebbero far registrare le performance più robuste. Nell'ambito di una strategia di investimento che prevede l'inserimento di titoli difensivi in portafoglio, abbiamo indicato, riproponendo le indicazioni degli analisti, i migliori titoli del settore utilities, healthcare e consumo).

Conto Demo gratuito sul miglior broker Trading ? – Il broker 24Option sponsor della Juventus FC offre conto demo gratuito e illimitato – 100.000€ virtuali saranno accreditati subito sul tuo demo… Provo demo gratuita >>

Secondo un report della CNBC, il 2019 è stato un anno molto positivo per le azioni americane. Il 2020, però, potrebbe registrare una inversione di tendenza nel senso che non è da escludere che alcuni motivi di incertezza, come le elezioni presidenziali in Usa o la guerra commerciale tra gli stessi Stati Uniti e la Cina, possano impattare sull'andamento delle azioni quotate a Wall Street. E' proprio perchè le previsioni 2020 sull'azionariato americano non sono brillanti, che gli analisti hanno raccomandanto l'inserimento in portafoglio di titoli che fanno riferimento a settori difensivi.

Il principio alla base di questo suggerimento è arci-noto. In fasi di incertezza dell'economia, la popolazione dovrà comunque spendere soldi per medicinali e per visite ospedaliere nonchè per acqua ed elettricità. Inoltre anche i momenti di crisi, i consumatori non potranno comunque rinunciare a beni di consumo di uso quotidiano come ad esempio i saponi o i detersivi.

L'elenco seguente include le migliori azioni difensive da comprare nel 2020. Il criterio di scelta è ben preciso: della lista, infatti, fanno parte tutti quei titoli che hanno le maggiori percentuali di raccomandazioni buy da parte dei broker ovvero quelle azioni che, secondo le stime delle banche d'affari, hanno un potenziale rialzista di almeno il 10 per cento in un arco temporale di almeno 1 anno.

Fatta questa premessa, quali sono i migliori titoli difensivi su cui investire nel 2020? Per quello che riguarda il settore utilities, ci sono 8 azioni americane che hanno un rendimento del dividendo di almeno l'1 per cento e vantano un livello di capitalizzazione pari ad almeno 5 miliardi di dollari. A svettare in questa short list delle migliori azioni difensive Usa è NextEra Energy, famoso produttore di energia eolica e solare. Ben il 90 per cento dei broker che sono stati intervistati dalla CNBC, ha una raccomandazione buy sulle azioni NextEra Energy.

Per quello che riguarda il settore salute, invece, le migliori azioni difensive da comprare nel 2020 sono Stryker, ResMed, CVS Health e Medtronic.

La prima vanta il 55,6 per cento di raccomandazioni buy e presenta un upside del 30 per cento. ResMed, invece, è nella lista delle migliori azioni difensive Usa da comprare nel 2020 perchè presenta un 53,3 per cento di buy e vanta un upside del 35,1 per cento. La più importante catena di farmacie in Usa, invece, può vantare il 64 per cento di buy e un upside del 12 per cento.

Per finire, tra le azioni del comparto beni di consumo, le migliori su cui investire nel 2020 sono Tyson Foods e il colosso americano del retail Walmart. Secondo molti analisti quest'ultima sta mostrando di avere una spiccata capacità di competere nell'e-commerce con Amazon. Nell'ultima trimestrale, infatti, le vendite online di WalMart hanno segnato un balzo del 41 per cento. E' anche per questo motivo se le azioni WalMart sono top pick per molti analisti.

LEGGI ANCHE - Previsioni mercati 2020, le tre grandi preoccupazioni degli investitori