Prezzo palladio è il vero oro: come guadagnare con il rally delle quotazioni

Il rally della quotazione del palladio non si ferma più: prezzi una volta e mezza più consistenti della quotazione oro

Il rally del prezzo del palladio è uno degli eventi più importanti della prima parte del nuovo anno. La corsa del palladio ad oggi appare inarrestabile tanto che la commodity oramai è diventata una volta e mezza più preziosa dell'oro. Le quotazioni del metallo da inizio 2020 hanno sistematicamente aggiornato i loro record portandosi sempre più avanti.

Noncuranti del possibile (e fisiologico) ripegamento, molti traders continuano ad investire sul palladio attraverso i vari strumenti derivati che riflettono l'andamento del sottostante come ad esempio i Contratti per Differenza.

La corsa della quotazione palladio, quindi, ad oggi sembra essere inarrestabile. E' ovvio che dinanzi ad un rally di una simile portata sia logico chiedersi fino a quando è meglio mantere attive le posizioni long ossia scommettere ancora su un apprezzamento.

Secondo una rilevazione del Corriere della Sera, la corsa del prezzo del palladio non è casuale. Se nelle ultime settimane il valore del metallo è salito fino a 2577 dollari l'oncia facendo registrare un balzo di ben il 23 per cento dall'inizio dell'anno, è perchè il dibattito sull'inquinamento e i cambiamenti dell clima si è fatto sempre più insistente. In particolare dietro al rally dei prezzi del palladio ci potrebbe essere la crescente convergenza delle varie nazioni sulla necessità di attuare politiche diffuse che puntino alla riduzione delle emissioni di Co2 nell'atmosfera. Inoltre, ha proseguito il quotidiano, la corsa a comprare palladio e quindi l'impennata delle quotazioni della materia prima potrebbe essere anche un effetto della scarsità che carattizza questo metallo. I due fattori citati sembrano essere i drivers principali su cui poggia il rally dei prezzi. Tra l'altro non bisogna dimenticare che il palladio è una delle matarie prime per la produzione di marmitte catalitiche per i motori a benzina.

La storia del palladio è lunga poichè questo metallo è stato scoperto nel 1803 dal chimico inglese William Wollaston insieme al rarissimo rodio. Tanto il palladio quando il rodio sono metalli strettamente imparentati con il platino.

Ma ci sono alternative al palladio vista e considerata la sua strutturale scarsità? Secondo l'analisi fatta dal quotidiano italiano, le principali alternative al palladio oggi sono i citati platino e rodio. Attenzione però perchè mettere a punto nuovi dispositivi e marmitte catalitiche ottimali non sarà una questione di poco tempo. Questa circostanza sembra suggerire la possibilità che il rally dei prezzi del palladio possa proseguire nel medio termine.