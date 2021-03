Fine primo trimestre 2021, possibile maxi volatilità nei prossimi giorni

Sono gli ultimi giorni del primo trimestre 2021: per gli analisti la volatilità crescerà considerevolmente, aprendo nuove opportunità di investimento.

La fine del primo trimestre 2021 si sta avvicinando e, in virtù di questa delicata fase dei mercati finanziari, le azioni potrebbero essere vittime di una maxi volatilità, accentuata dal fatto che fondi e grandi investitori vorranno probabilmente riequilibrare i loro portafogli compensando maggiori acquisti obbligazionari e cedendo più azioni.

Insomma, considerato anche il fatto che alcuni mercati azionari (come quello statunitense) hanno beneficiato di una settimana discretamente positiva, a fronte di una minore volatilità dei rendimenti dei Treasuries, è possibile che quanto possa avvenire nelle prossime settimane sia una maggiore turbolenza nei mercati azionari, e di un ulteriore calo dei tassi dei titoli del Tesoro, concomitante alle già rammentate operazioni di riequilibrio da parte degli investitori.

Conviene comprare o vendere azioni in settimana?

Il fatto che i prossimi giorni potrebbero essere più volatili per i mercati azionari non deve tuttavia lasciar intendere che occorra stare alla lontana dai listini, anzi.

Tornando a noi, e alle turbolenze che potrebbero essere prevedibili nei prossimi giorni, rileviamo come potrebbero esserci alcuni settori molto più in forma di altri, come le principali società tecnologiche americane.

Occhi aperti sul piano infrastrutturale di Biden

In questo contesto, gli analisti guarderanno con molta attenzione le notizie sul piano industriale di Biden, con molti osservatori che confermano come l’impatto di questo evento non sia stato ancora prezzato dal mercato. Il piano fiscale da 1,9 trilioni di dollari, appena firmato dal presidente, è stata una delle determinanti più importanti che ha spinto i rendimenti obbligazionari, dato che gli investitori hanno soppesato l'impatto previsto nell'attività economica e i livelli di debito più alti che porterà.

Per i Treasuries il piano Biden è probabilmente l’elemento che può apportare un maggiore rischio, potendo spingere i rendimenti dall’attuale range tra l’1,60% e l’1,70%, verso il 2%.

Tuttavia, considerato che ci sono ancora tanti dubbi su come sarà approvato, quando sarà approvato e se sarà approvato, l’aleatorietà dovrebbe alla fine farla da padrona.

