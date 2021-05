Azioni da Comprare: questi tre titoli stanno per rompere la resistenza

© Shutterstock

Tre quotate che sono pronte a rompere al rialzo la resistenza nel breve termine: Procter and Gamble, Exxon Mobile e IAMGOLD Corporation

Sei alla ricerca di idee sulle azioni da comprare nel breve termine magari per dare rinfrescata al tuo portafoglio di investimento? Sul web è pieno di consigli e di liste che incluno le migliori azioni di questo o di quel settore oppure i migliori titoli da comprare nel mese corrente. Nella quasi totalità dei casi si tratta di elenchi che nascono dall'analisi fondamentale ossia sono il frutto di considerazioni generali sull'andamento dei vari settori di mercato.

In questo articolo noi faremo qualcosa di diverso ossia metteremo in primo piano non l'analisi fondamentale ma bensì quella tecnica. Ciò che abbiamo fatto, in pratica, è stato individuare alcuni titoli che potrebbero presto rompere al rialzo la resistenza. E' questo il discriminante che ci ha portato ad inserire queste quotate nella lista delle azioni da comprare nel breve termine.

Prima di scendere nel dettaglio e quindi di fare i nomi di questi titoli caldi, ricordiamo che per investire in azioni non è per forza necessario diventare azionisti. Se l'intento è solo quello di speculare sull'andamento dei prezzi, allora il possesso fisico delle azioni non serve assolutamente a nulla. In questi casi, infatti, è consigliabile preferire l'investimento attraverso strumenti derivati come ad esempio i CFD. Tra l'altro oggi i migliori broker online (qui la lista selezionata dai nostri esperti), offrono sempre un account dimostrativo per permettere ai principianti di fare pratica senza rischi. Ad esempio il broker eToro mette a disposizione una demo gratuita da 100 mila euro.

Resistenza analisi tecnica cosa è?

Cosa è una resistenza in analisi tecnica? Con questo termine si indica una situazione in cui un ampio gruppo di venditori cerca di ottenere lo stesso prezzo per quel singolo titolo. Tecnicamente ogni rally si conclude nel momento in cui sono raggiunti i livelli di resistenza poichè è in quel punto che si crea una situazione che è caratterizzata da più offerta che domanda.

Si dice che una resistenza viene rotta nel momento in cui i venditori se ne sono andati poichè hanno terminato o hanno annullato gli ordini che avevano attivato. Ad ogni modo nel momento in cui una resistenza viene rotta, una grossa quantità di offerta è tolta dal mercato.

Ciò significa che chi vuole comprare azioni dovrà pagare un prezzo più alto. Questa situazione potrebbe spingere il valore delle azioni che hanno rotto la resistenza, verso l'alto.

Chiarito come fare trading online e cosa è una resistenza in analisi tecnica, possiamo dire di avere tutte le conoscenze per poter passare ad elencare i titoli che sono pronti a rompere al rialzo la rispettiva resistenza.