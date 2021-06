Azioni con alto dividend yield nel settore energia: le due migliori

© Shutterstock

Due titoli che vantano un dividendo al alto rendimento nel settore energia sono Clearway Energy e Enbridge

Cercare le azioni con il miglior rendimento da dividendo è il chiodo fisso di chiunque sceglie di investire in borsa. Questo perchè con i titoli azionari è possibile guadagnare in ben due modi: attraverso le oscillazioni di prezzo della quotata e grazie ai dividendi ad alto rendimento.

In questo articolo parleremo proprio di due titoli che garantiscono un alto dividend yield. Si tratta di due quotate che vantano lo stesso minimo comum denominatore: appartengono entrambe al settore energetico.

Va da se che se sei soliti speculare sui prezzi delle azioni del comparto energy, questo post ti dovrebbe interessare ancora di più.

Prima di scendere nel dettaglio, due precisazioni. La prima riguarda il numero esiguo di questa short list. Ci rendiamo conto che due titoli sono davvero pochi ma le due quotate indicate possono essere ritenute il top del top. Il motivo è semplice: ci sono tanti titoli che sono caratterizzati da un alto dividend yield ma sono molte di meno le società del settore energetico che staccano una cedola in costante auemento da anni.

Azioni energetiche con dividendo ad alto rendimento: le due migliori

Parlando ti titoli del settore energetico che presentano un alto dividendo, Neha Chamaria su The Motley Fool ha fatto i nomi di Clearway Energy e Enbridge. Secondo l'analista sono queste due società a vantare non solo un dividend yield alto ma anche buone probabilità di incrementare la cedola nei prossimi anni.

Vediamo nel dettaglio.

Azioni Clearway Energy

Titolo attivo nel settore delle energie rinnovabili, Clearway Energy offre un rendimento molto alto che, alla luce del trend del comparto rinnovabili, è certamente da prendere in considerazione.

Clearway Energy è finita sulle pagine della cronaca per essere stata costretta a tagliare il dividendo nel 2019 a causa della bancarotta dichiarata da un cliente.

Lo scorso anno, però, la società ha tranquillizzato tutti affermando che il dividendo sarebbe cresciuto e anticipando che, nel lungo termine, la cedola sarebbe crescita dal 5 all'8 per cento. Attualmente il dividend yield di Clearway Energy è pari al 4,9 per cento. Un rendimento così alto, spinge a guardare con interesse al titolo.

Considerando che le azioni hanno segnato un deprezzamento del 14 per cento da inizio anno, va da se, in questo momento, può essere molto comodo aprire una posizione al rialzo sulla quotata.

Azioni Enbridge

Enbridge viene rtitenuto un ottimo titolo da dividendo poichè la sua cedola negli ultimi 26 anni è sempre aumentata. Attualmente il dividend yield offerto è pari al 7 per cento.

Secondo l'analista, inoltre, la cedola di Enbridge è cresciuta negli ultimi 26 anni con ad ad tasso annuo composto del 10 per cento. E' questo un dato che lascia a bocca aperta. Tra l'altro è altamente probabile che la crescita dei dividendi di Enbridge sia destinata a proseguire anche in futuro.

Oggi Enbridge è tra i player più importanti nel settore del petrolio e del gas midstream e ha in mano una vasta rete di oleodotti che in futuro potrebbero essere anche usati per immagazzinare e trasportare fonti combustibili più pulite.

Ciò da di Enbridge un titolo su cui investire anche nel lungo termine.