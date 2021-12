Riunioni FED, BCE e BOE di questa settimana: previsioni su tassi e tapering

© iStockPhoto

Settimana densa di appuntamenti di politica monetaria: nel giro di pochi giorni sono infatti previste le riunioni di FED, BCE e Bank of England

Quella che si è aperta oggi è una settimana molto calda per quello che riguarda le banche centrali e la politica monetaria. Nel corso dei prossimi giorni, infatti, sono previste le riunioni della Federal Reserve, della Banca Centrale Europea e della Bank of England. Sul tavolo dei banchieri centrali ci sono le indicazioni sulle tempistiche di rialzo dei rispettivi tassi e i piani di tapering. Solitamente i board di dicembre hanno un appeal basso. Quest'anno, però, l'attenzione sulle ultime riunioni dell'anno delle banche centrali è altissima a causa del contesto che è emerso negli ultimi tempi.

Rialzo dell'inflazione (oramai considerata duratura e non più transitoria) e rischi connessi alla variante Omicron del covid19, hanno determinato una forte crescita dell'interesse verso gli ultimi summit annuali delle tre banche centrali.

Riunioni FED, BCE e BoE dicembre 2021: quando ci saranno

Prima di analizzare quali sono le previsioni in vista dei tre impotanti appuntamenti di politica monetaria, vediamo cosa prevede il calendario. Il Comitato di politica monetaria (FOMC) della FED si riunirà tra martedì e mercoledì. Nel corso del meeting la banca centrale Usa dovrebbe discutere dell'eventuale accelerazione del tapering. Ricordiamo che la FED a novembre ha iniziato a ridurre gli acquisti per 15 miliardi di dollari al mese. Se questo ritmo dovesse proseguire, il tapering terminerebbe entro la prima metà del 2022.

Spostandoci in Europa, le comunicazioni di dicembre di Banca Centrale Europea e Bank of England, sono attese giovedì prossimo a distanza di appena 45 minuti l'una dall'altra. Gli esiti dei summit potrebbero però essere molto diversi. Londra è alle prese con una nuova ondata di covid che potrebbe impattare sull'effettica capacità di ripresa dell'economia britannica mentre l'Euro Zona non sembra avere una prospettiva precisa sul destino del PEPP.

Questa situazione poco definita potrebbe incrementare la tendenza alla volatilità di borse e forex.

Riunioni BCE, FED e BOE di dicembre 2021: le previsioni

Cosa attendersi dalle ultime riunioni dell'anno di FED, BCE e BoE? Secondo gli analisti di Link Securities, l'ipotesi più probabile è che la FED possa in qualche modo far intendere una accelerazione del processo di revoca dallo stimolo monetario. Una simile prospettive, hanno aggiunto gli analisti, sarebbe inevitabile dopo che lo stesso presidente Powell ha eliminato l'aggettivo "transitorio" dalla parola "inflazione".

Concremente è possibile che la FED riduca i suoi acquisti mensili in modo più rapido di quanto inizialmente previsto con la prospettiva di un rialzo dei tassi di riferimento a partire dall'anno prossimo (il mercato prevede 2 o 3 aumenti del costo del denaro nel corso dell'anno prossimo).

Per quello che invece riguarda le decisioni della BCE e della BoE, gli analisti ritengono che sia più difficile intuire quali possa essere le prospettive. Infatti sia l'EuroTower che la banca centrale britannica, sono alle prese con una situazione di non facile gestione. Da un lato c'è infatti la necessità di dare una stretta alle proprie politiche monetarie con l'obiettivo di provare a contrastare l'inflazione e nella consapevolezza che ciò potrebbe avere impatti negativi visto il nuovo rallentamento delle economie causa Omicron, e dall'altro la tentazione di lasciar correre l'inflazione (e qundi mantenere invariata la politica monetaria) proprio per cercere di migliorare l'andamento dell'economia. Questa seconda alterantiva, secondo gli esperti di Link Secutities, è molto rischiosa poichè, storicamente, un'inflazione molto alta per lungo tempo ha impatto negativo anche sulla ripresa economica (scenario peggiore).

Scendendo più nel dettaglio, la Lagarde, a suo tempo, ha già anticipato che la riunione BCE di dicembre 2021 avrebbe definito le direttrici fondamentali della politica monetaria futura dell'EuroTowert. Il problema, hanno evidenziato da Link Securities, è che l'arrivo della variante Omicron e le nuove misure di restrizione che molti stati hanno adottato, hanno profondamente cambiato il quadro di riferimento.

Secondo Mark Holman, CEO di Twentyfour AM, se fare delle previsioni sulle decisioni di FED e BOE è più agevole, molto più difficile è capire cosa potrebbe fare la BCE con i due programmi di allentamento quantitativo attualmente in essere ossia il Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) e il vecchio programma di acquisto di asset (APP).

Il quadro delle riunioni di dicembre delle banche centrali è quindi molto incerto e non è escluso che possa generare una volatilità significativa sui mercati. Una situazione che può essere sfruttata facendo trading con broker top come ad esempio eToro.

