Migliori azioni FAANG dell'anno sono Google e Apple: previsioni rialziste anche per il 2022?

Alphabet e Apple sono stati i migliori titoli FAANG 2021 ma la loro performance positiva potrebbe proseguire anche il prossimo anno

I titoli FAANG sono stati tra i protagonisti di Wall Street nel 2021. Contrariamente a quelle che erano le solite previsioni pessimistiche, non solo il settore tech non si è sgonfiato ma il rally è addirittura proseguito. All'interno della galassia dei FAANG, però, ci sono state quotate che hanno registrato performance migliori di altre. Le medaglia di migliori titoli FAANG 2021 spetta a Alphabet (ossia Google) e Apple.

L'aspetto più interessante (ne parleremo approfonditamente nei prossimi paragrafi) è che il rally di queste quotate potrebbe proseguire anche il prossimo anno (previsioni 2022). Una doppia buona notizia, quindi, per i trader che hanno inserito azioni Apple e Alphabet nel loro portafoglio trading.

Azioni Alphabet e Apple migliori FAANG 2021

Parliamo adesso di numeri. Nel corso del 2021, il prezzo delle azioni Google ha messo a segno un balzo di ben il 70 per cento mentre Apple è cresciuta del 39 per cento. Il rally delle due quotate è avvenuto in un contesto avverso visto che molte compagnie concorrenti sono state alle prese con problemi di approvvigionamento e con un aumento dei costi dei materiali primari.

Intendiamoci: Alphabet e Apple sono state le FAANG migliori del 2021 ma anche gli altri colossi del settore hanno registrato performance considerevoli (ma non tali da tenere il passo con le prime due della classe).

Più nello specifico, le azioni di Meta Platforms hanno registrato un rialzo del 28 per cento su base annua, Amazon è crescita dell'8 per cento mentre Netflix ha messo a segno un balzo del 17 per cento.

Azioni Alphabet: come è andata nel 2021

Alphabet, casamadre di Google, si appresta a chiudere il migliore anno dal 2009. Questo risultato è frutto di un boom della domanda per gli spazi inserzionistici avvenuto nel corso della pandemia. In effetti il numero di aziende grandi e piccole che hanno scelto Google per sponsorizzarsi durante e dopo il lockdown è cresciuto tantissimo e ciò ha spinto in alto i prezzi di Alphabet.

Da evidenziare che mentre altre quotate che basano il loro business sulle inserzioni come Facebook e Snap hanno subito i cambiamenti sulla privacy introdotti da Apple su iOS, Google non va avuto di questi problemi. Il controllo del sistema operativo Android e l'assenza di dipendenza da Apple si sono rivelate vincenti.

Azioni Alphabet previsioni 2022

Solitamente quando un titolo mette a segno una progressione come quella registrata da Alphabet nel 2021, il rischio che ci possa poi essere un ritracciamento è alto. Non sembra essere questo il caso di Alphabet le cui previsioni 2022 restano positive.

Stando alle stime di fine anno elaborate da UBS, Google dovrebbe continuare ad avere una performance superiore alle altre FAANG anche il prossimo anno. Proprio perchè convinti di questa prospettiva, gli esperti elvetici hanno alzato il target price sulle azioni Alphabet dal precedente 3.190 dollari a 3.925 dollari. Attualmente, Alphabet (società madre di Google) è il titolo preferito da UBS tra le società di inserzioni sul web.

Nella loro nota gli analisti hanno affermato che la società americana potrebbe avere una espansione dei multipli grazie alla crescita dei risultati più veloce del previsto e all'inflessione dei margini di Google Cloud.

Insomma anche per il 2022, le azioni Alphabet sono un'occasione di investomento molto interessante.

Azioni Apple: come è andata nel 2021

Anche per Apple il 2021 è stato un anno molto positivo. La performance migliore rispetto alle altre FAANG (tranne Alphabet) si è concretizzata nonostante oggettive difficoltà nel riuscire a soddisfare fino in fondo la domanda. Considerando che c'è un oggettivo problema nelle filiere (crisi dei semiconduttori) come si può spiegare questa enorme capacità di resilienza mostrata da Apple?

Una motivazione logica si può trovare nel cambio di prospettiva: oggi Apple è sempre più considerato un asset rifugio. Sicuramente è la più grande società al mondo per capitalizzazione visto che è ad un passo dai 3 mila miliardi di dollari.

Il prodotto di punta della Apple, l’iPhone, ha registrato un incremento delle vendite di ben il 50 per cento nonostante i problemi di approvvigionamento. Anche il segmento casa ed accessori (Apple Watch, AirPod, Apple TV, HomePod) ha segnato una crescita del 36 per cento.

Azioni Apple previsioni 2022

Come nel caso di Google, anche le previsioni sul possibile andamento di Apple nel 2022 sono positive. L'analista di Morgan Stanley Katy Huberty proprio a dicembre ha alzato il target price su Apple da 164 a 200 dollari. Secondo l'analista, i nuovi prodotti, come ad esempio le cuffie per la realtà aumentata, non sono stati ancora neppure incorporati nei prezzi delle azioni.

Apple, inoltre, sta lavorando a prodotti che sono destinati a due importantissimi mercati quello AR/VR e quello dei veicoli a guida autonoma. E' possibile che man mano che verranno immessi sul mercato i prodotti di questi segmenti, le azioni Apple possano avere un nuovo slancio in avanti.