Trading Online azioni: 3 titoli per investire a lungo termine

Scopri quali sono le tre quotate da inserire in portafoglio subito e tenere per sempre per guadagnare nel lungo periodo

Chi investe con regolarità sa che è fondamentale avere un portafoglio diversificato. E non si intende solo avere titoli differenti (o appartenenti a settori diversi) ma anche effettuare strategie diverse per orizzonte temporale.

I trader che sono soliti investire in borsa sono consapevoli che ci sono azioni che si acquistano per investimenti sul breve termine e titoli che invece si inseriscono in portafoglio per cercare di ottenere rendimenti sul lungo periodo. In questo secondo gruppo rientrano quelle quotate che, nel breve termine, non registrano oscillazioni di prezzo significative ma nel lungo periodo rappresentano invece vere e proprie cassaforti per la propria liquidità.

Solitamente le azioni su cui investire nel lungo periodo sono brand noti, con società salde alle spalle. In quest’ottica Motley Fool, società di consulenza finanziaria americana, ha indicato tre nomi che vale la pena di tenere sempre fra i propri asset in portafoglio anche perchè oggi è sempre possibile fare trading online sulle azioni senza pagare commissioni grazie alla proposta del broker eToro (qui il sito ufficiale).

Trading online: azioni su cui investire nel lungo periodo

Lululemon, Coca-Cola e Microsoft. Ecco quali sono gli investimenti azionari a lungo termine che appaiono come i più affidabili e sicuri. Perché? Una delle caratteristiche comuni di questi titoli è la capacità di crescere con costanza nel tempo. Le quotate citate, infatti, hanno dimostrato di sapersi adattare a ogni cambiamento affrontando difficoltà differenti nel corso degli anni.

In particolare, ci sono tre elementi che rendono le azioni Lululemon, Coca-Cola e Microsoft ideali per strategie trading online di lungo termine: un marchio forte, una solida reputazione e un track record altissimo, che permette di far crescere costantemente il denaro degli investitori.

Tutto così semplice? No, c’è sempre un po’ di lavoro da mettere in campo. Il segreto, in questi casi, è restare saldi nei momenti difficili; insomma, bisogna fidarsi di questi titoli anche durante i diversi cicli del mercato, e non vendere quando il titolo scende

Per adottare questa strategia è fondamentale conoscere le aziende, in modo tale da capire come si muovono e quali sono le dinamiche economiche in grado di impattare sui rispettivi business. Ecco quindi una breve panoramica sui tre titoli citati sui quali, lo ricordiamo, è possibile fare trading online senza commissioni grazie al broker eToro (demo sempre gratis e deposito minimo iniziale di soli 50 euro!).

Azioni Lululemon Athletica

Un marchio di abbigliamento "athleisure", che unisce sport e tempo libero. La società dal fatturato di 3,3 miliardi di dollari nel 2019 è passata ai 4,4 miliardi nel 2021; l’utile è aumentato da 484 milioni fino a 589 milioni di dollari.

Secondo gli esperti, la crescita si deve anche allo smartworking, che ha richiesto un diverso tipo di abbigliamento. Non a caso nel luglio 2020 la società ha comparto Mirror, un servizio interattivo di fitness e personale training da casa; ora il servizio è disponibile in alcuni dei suoi negozi.

Azioni Coca-Cola

Le presentazioni non servono. Probabilmente la bevanda più iconica della società, sulla cresta dell’onda da 60 anni, venduta in 200 nazioni. Negli ultimi tre anni ha avuto un lieve calo, da 34,3 miliardi del 2018 ai 33 del 2020; di contro, l’utile netto è cresciuto fino a 7,7 miliardi di dollari, da 6,4 miliardi nel medesimo periodo. Notevole il fatto che abbia aumentato il dividendo delle sue azioni per 59 anni di fila. Un vero e proprio record che, non a caso, attira sempre tanti investitori a caccia di dividendi sicuri.

Azioni Microsoft

Un po’ più giovane di Coca Cola, ma altrettanto nota. Resta leader del settore tech, con una capitalizzazione di mercato da 2,5 trilioni. Nel 2020 i ricavi sono aumentati di oltre il 17 per cento, pari a 168,1 miliardi; l'utile è stato di 61,3 miliardi, con un aumento del 38,4%. Il colosso fondato da Bill Gates cresce non solo per via organica ma anche grazie ad una serie di operazioni di M&A di successo. E' notizia degli ultimi mesi il fatto che la Commissione Europea abbia dato il via libera all'acquisizione di Nuance Communications per 19,7 miliardi.

Grazie a questa operazione Microsoft estenderà il vantaggio nel settore sanitario e in tutti i settori che sono ad esso collegati.