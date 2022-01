Trading Online su azioni a sconto: 10 titoli Usa che possono salire fino al 70%

© Shutterstock

Una short list di 10 azioni dell'S&p 500 che potrebbero avere ottimo margine di rialzo nei prossimi 12 mesi

Una delle strategie trading in assoluto più apprezzate tra gli investitori di tutto il mondo è quella di comprare azioni quando i prezzi sono a sconto ossia più bassi rispetto alla media ma soprattutto più bassi rispetto a quelli che sono i fondamentali della società. Un simile approccio si base su una aspettativa ben precisa: essendo a sconto, i prezzi sono destinati a crescere nel futuro.

Teoricamente un ragionamento simile non fa una piega ma....sarebbe troppo belle se fosse sempre così ossia se un titolo prezzato a sconto fosse destinato, per forza di cose, a recuperare e crescere. Affinchè si verifichi uno scenario di recupero è necessaria l'esistenza di un preciso contesto ossia di elementi catalizzatori in grando di spingere le valutazioni.

Proprio per questo motivo quando si decide di fare trading online sulle azioni a sconto è necessario essere molto selettivi nella scelta delle quotate da inserire in portafoglio.

Secondo una recente analisi che è stata condotta da condotta da marketwatch.com, 85 titoli tra tutte le quotate che compongono l'indice Usa S&P 500 hanno registrato una flessione del 20 per cento rispetto ai massimi che erano stati registrati nel corso delle ultime 52 settimane. Di questi 85 titoli, ben 25 hanno registrato un ribasso ancora maggiore cedendo oltre il 30 per cento.

Non tutte queste azioni per il solo fatto di essere a sconto sono però da comprare. Come abbiamo già accennato in precedenza, è necessario che ci siano dei supporti validi che possano effettivamente consentire ai prezzi di risalire ed essere più in linea con potenziale e fondamentali.

Le analisi degli esperti possono essere molto utili per individuare le azioni a sconto che vale la pena comprare e inserire in portafoglio. Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che su tutte queste azioni è sempre possibile fare trading online senza pagare commissioni. A prevedere una simile condizione è il broker eToro (leggi qui la nostra recensione) che offre anche la demo gratuita da 100 mila euro per imparare a fare pratica senza rischi.

Trading online su azioni a sconto: titoli da comprare

Tra le 25 azioni dell'S&P 500 a sconto ve ne sono almeno 10 che hanno una maggioranza di rating buy ossia comprare.

Nell'elenco ci sono titoli che fanno riferimento a settori molto diversi tra loro. A spiccare nella short list è Enphase Energy, il cui target price medio, pari a 254 dollari, alle quotazioni attuali si traduce in un potenziale di updise di ben il 70 per cento.

Molto interessanti anche le azioni Penn National Gamming che, oltre a vantare un rating buy dal 55 per cento degli esperti interpellati, presentano anche un ipotetico upside del 62 per cento.

Nella lista (terzo posto) ci sono poi le azioni Generac Holding che vantano un potenziale di upside del 60 per cento e Paycom Software che potrebbe invece evidenziare un apprezzamento del 48 per cento.

Domanda a questo punto inevitabile: e i nomi noti? Esistono azioni a sconto che sono da comprare per sfruttare il potenziale recupero? La risposta è si. Tra le quotate più famose c'è Twitter che però vanta rating buy sono dal 28 per cento degli analisti intervistati pure avendo un potenziale di upside del 56 per cento.

Nella short list ci sono poi le azioni Etsy, PayPal, Match Group e Activision che vantano un potenziale di upside attorno al 40 per cento. A seguire, nella parte bassa della top list troviamo: Global Payments (buy ratings 85% e potenziale upside del 25 per cento), SouthWest Airlines (rating buy per il 70 per cento degli intervistati e potenziale upside del 24 per cento) e per finire le Zimmer Biomet che, alle quotazioni attuali, hanno un potenziale di rialzo del 28 per cento.