Wall Street oggi 17 gennaio 2022 chiusa per festività. Alternative per investire

Negli Stati Uniti oggi si celebra il Martin Luther King Day e la borsa americana sarà chiusa per festività

La borsa di Milano e tutte le altre borse europee oggi 17 gennaio 2022 saranno prime del tradizionale punto di riferimento pomeridiano rappresentato dall'andamento di Wall Street. Come da calendario, infatti, la borsa Usa oggi è chiusa per festività. Negli Stati Uniti giorno 17 gennaio si celebra il Martin Luther King Day. Non solo, quindi, chiusura per festività della borsa americana ma anche assenza di ogni dato macro.

In poche parole oggi dagli Stati Uniti non arriverà alcun market mover e ciò significa forte riduzione degli spunti operativi per fare trading online. La borsa Usa tornerà normalmente alle contrattazioni domani 18 gennaio 2022.

Il fatto che la borsa Usa oggi sia chiusa per festività non significa che non sia possibile investire su altri mercati. Restando sull'azionario, infatti, Borsa Italiana ma anche tutte le altre borse europee (a partire da quella francese e da quella di Francoforte) sono normalmente aperte (compresa la sessione after hours).

Ci sono poi tutti gli altri mercati come ad esempio quello delle materie prime con petrolio e oro che potrebbero riservare interessanti oscillazioni.

Per chi non fosse interessato alle commodities, il forex potrebbe offrire spunti operativi utili per cercare un profitto. Tra le varie coppie sul mercato, il cambio Euro Dollaro è quella da tenere maggiormente d'occhio anche perchè, come si può vedere anche dal grafico in basso, Eur/Usd presenta una view costruttiva.

Questa mattina la coppia ha evidenziato un rapida correzione mettendo a segno un leggero scivolamento verso quota 1,14. Dal punto di vista tecnico non è da escludere che il cambio Euro Dollaro possa registrare un allungamento verso quota 1,1520-1,1525 (primo target). Un obiettivo successivo che il cross potrebbe mettere nel mirino in caso di consolidamento del trend al rialzo potrebbe essere quota 1,1550. Come si può intuire da queste indicazioni, quindi, il forex oggi potrebbe essere una valida alternativa alla borsa Usa che osserverà un giorno di chiusura per festività nazionale.

