Comprare azioni Amazon dopo conti trimestrali? Prezzi volano nell'after hours

Amazon non conosce crisi: salgono i ricavi e l'EPS. Annunciato un leggero aumento del costo di Amazon Prima in Usa

Chi è alla ricerca di titoli su cui investire oggi per sfruttare potenti driver specifici, non può non prendere in considerazione Amazon. Un dato su tutti spiega il perchè le azioni Amazon sono da guardare con molta attenzione: nell'after hours di Wall Street, il titolo dell'e-commerce ha registrato un balzo di oltre 14 punti percentuali.

Ma torniamo ad Amazon. Considerando l'ampiezza della progressione evidenziata nell'after hours (un anticipo di quello che potrebbe accadere a Wall Street oggi) è logico che ci siano ragioni specifiche che spingono la corsa a comprare azioni Amazon. Cosa c'è di più specifico dei conti del quarto trimestre 2021 che la quotata ha pubblicato dopo al chiusura di Wall Street? Proprio ai risultati trimestrali del colosso e-commerce è dedicato questo articolo.

Trimestrale Amazon: conti quarto trimestre 2022

E' una trimestrale robusta e, per molto aspetti, nettamente migliore delle stime degli analisti quella che Amazon ha consegnato alla comunità finanziaria. Vediamo nel dettaglio. Il colosso di Bexos ha chiuso il quarto trimestre con un EPS su base adjusted pari a 5,80 dollari, nettamente sopra i 3,57 dollari che erano attesi dagli analisti. Il fatturato della società è invece ammontato a 137,4 miliardi di dollari leggermente sotto ai 137,6 miliardi attesi dagli analisti. A livello di aree di business, il fatturato della piattaforma cloud Amazon Web Services (AWS) è stato pari a 17,8 miliardi, battendo le stime degli analisti che erano ferme a 17,37 miliardi di dollari. Il trimestre è stato archiviato con un utile netto di 14,32 miliardi di dollari che si raffronta con i 7,22 miliardi del corrispondente periodo del 2020. Ad impattare sul dato finale, c'è il citato introito straordinario di 11,8 miliardi derivante dall’investimento in Rivian Automotive.

Oltre ad aver approvato i conti del quarto trimestre 2021, Amazon ha anche fornito delle indicazioni sull'esercizio 2022. La società punta a chiudere il primo trimestre del 2022 un fatturato compreso tra i 112 miliardi e 117 miliardi. Si tratta di un range inferiore ai 120 miliardi di dollari attesi dagli analisti.

Tra i vari parametri da record presenti nella trimestrale di Amazon, quello relativo alle stime sul fatturato 2022 è il solo che lascia a desiderare. Non è da escludere che molti investitori possano concentrarsi su questo aspetto.

Ufficiale: sale il prezzo di Amazon Prime in Usa

Amazon, nell'ambito della pubblicazione dei conti del quarto trimestre 2021, ha annunciato che il prezzo di Amazon Prime in Usa aumenterà dagli attuali 12,99 dollari mensili a 14,99 dollari. E' la prima volta in quattro anni che il costo di Prime viene rivisto al rialzo.

Il rialzo sarà operativo già a partire dal prossimo 18 febbraio per i nuovi clienti di Amazon Prime e dal 25 marzo per i clienti attuali. A causa dell'aumento di Prime in Usa, sono ora in tanti a chiedersi se anche in Italia ci sarà presto una decisione simile.