Petrolio, Oro, Bitcoin, MPS e azioni Meta: i temi del giorno per fare trading online

Avvio si settimana tranquillo per i mercati ma non per tutti: Meta affonda a Wall Street in scia alle indiscrezioni sulla possibile chiusura di Facebook in Europa

Quale è l'aria sui mercati ad inizio settimana? Come evidenziato da Craig Erlam, analista di mercato senior, di OANDA, l'incipit settimanale è stato condizionato dalla prudenza e da una relativa tranquillità. I temi caldi restano sempre gli stessi, quindi inflazione e decisioni di politica monetaria da parte delle banche centrali. In questo contesto la corsa del petrolio ha registrato un rallentamento, il prezzo dell'oro è riuscito a trovare nuovi supporti e le quotazioni Bitcoin, per la prima volta dopo tanto tempo, hanno dato l'impressione potersi lasciare alle spalle la fase di estrema incertezza che ha caratterizzato le ultime settimane.

Sul fronte azionario, invece, a prendere la scena è stata Meta che ha chiuso la sessione di Wall Street con un tracollo di oltre il 6 per cento da imputare ad una notizia che avrebbe dell'incredibile: Facebook potrebbe chiudere in Europa a causa di problemi normativi. Lato domestico, invece, il titolo che si è mostrato più interessante in borsa è stato Monte dei Paschi. La pubblicazione dei conti 2021 (preliminari) da parte della banca senese ha offerto una discreta visibilità che potrbebe proseguire anche oggi.

Vediamo, brevemente, i vari temi che abbiamo toccato nella premessa dell'articolo.

Prezzo petrolio: il rally perde di intensità grazie alle news sui colloqui nucleari

Prima tema caldo della settimana riguarda il greggio (qui il grafico sulla quotazione petrolio). Rispetto agli scorsi giorni, il rally dell'oil ha dato l'impressione di aver perso di intensità. Il rallentamento della corsa non è stato casuale ma è da imputare ad un fattore ben preciso: l'esito positivo dei colloqui nucleari tra gli Stati Uniti e l'Iran. La decisione del presidente americani Biden di ripristinare le deroghe alle sanzioni a carico della Repubblica Islamica rappresenta un segnale concreto sulla possibilità che si possa arrivare ad un accordo. Certo ci sarebbe sempre la crisi tra Ucraina e Russia ad incendiare il prezzo del petrolio ma il venir meno di un elemento di tensione (lo scontro Usa Iran) sarebbe fondamentale per tenere sotto controllo i prezzi.

Prezzo Oro cresce ancora

Il prezzo del petrolio si stabilizza mentre quello dell'oro tende a salire. Nonostante la BCE abbia aperto la porta (ultima tra le banche centrali) ad un possibile aumento dei tassi di riferimento già nel 2022, l'oro continua a crescere portandosi sopra i 1800 dollari l'oncia. Un aumento delle quotazioni del metallo giallo potrebbe essere il segnale che le banche centrali non stiano facendo abbastanza per tenere a freno l'inflazione.

Ribasso Bitcoin è finito?

Dai mercati tradizionali a quelli virtuali, la settimana si è aperta con un segnale molto incoraggiante arrivato dal Bitcoin. Dopo oltre un mese di incertezza, la fase negativa della regina delle criptovalute sembrerebbe essersi arrestata. Bitcoin sembrerebbe esser riuscito a lasciarsi alle spalle un livello di resistenza fondamentale a quota 40mila dollari maturando una certo slancio verso l'alto. Secondo alcuni analisti non è da escludere che la rottura di 40.000 dollari possa essere il trampolino di lancio per un ulteriore apprezzamento. Che sia il momento giusto per comprare Bitcoin?

Azioni Meta a picco a Wall Street

Il fatto saliente dell'azionario Usa è stato il crollo delle quotazioni di Meta. Dietro il ribasso di oltre il 6 per cento registrato da Meta a Wall Street c'è una notizia che avrebbe dell'incredibile: la possibile chiusura di Facebook e Instagram in Europa.

A lanciare questa bomba è stata la SEC che ha ricordato come per una regolamentazione europea del 2020 sulle violazioni della protezione dei dati, Meta potrebbe non avere più la possibilità di trasferire i dati degli utenti europei sul server con sede negli Usa. Francamente uno scenario simile ci sembra remoto ma, in ottica speculativa, notizie come quella forniscono ottimi spunti di ingresso.

Considerando che nella scorsa settimana Meta era già andata a picco in scia alla pubblicazione di una trimestrale che non sembra essere piaciuta particolarmente al mercato, possiamo affermare che il momento sia favorevole per comprare azioni Meta a sconto.

Azioni MPS volano dopo i conti preliminari 2021

Tra le quotate che oggi registrano le variazioni di prezzo più consistenti a Piazza Affari c'è Monte dei Paschi. La banca senese ha pubblicato i conti dell'esercizio 2021. Il periodo si è chiuso con un ritorno del risultato positivo e un utile netto di 310 milioni di euro, contro la perdita di 1,69 miliardi emesa nel 2020. Movimenti nella governance: il CdA ha tolto le deleghe all'amministratore delegato Guido Bastianini e ha nominato l'ex Ad di Creval (banca delistata da Piazza Affari e ora parte integrante di Credit Agricole), Luigi Lovaglio, come nuovo numero uno della banca.