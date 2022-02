Trading online indici di borsa: dietrofront di Goldman Sachs sull'S&P 500

© iStockPhoto

Cambia il sentiment di mercato e Goldman Sachs assume ora un approccio più cauto sulle prospettive dell'S&P 500

Chi fa trading online sugli indici di borsa dovrebbe essere sempre molto attento ai cambi di prospettiva degli analisti. Se una banca d'affari come Goldman Sachs ha deciso di tagliare le sue stime su uno dei più importanti indici di Wall Street, l'S&P 500; allora è necessario comprendere perchè ciò sia avvenuto.

L'analisi delle ragioni alla base della revisione operata da Goldman Sachs sull'S&P 500 saà il tema centrale di questo articolo.

Indice S&P 500 sotto i 5000 punti nel 2022

Fino a pochi mesi fa le previsioni sull'S&P 500 erano molto incoraggianti. La stragrande maggioranza degli analisti aveva una view costruttiva. Goldman Sachs, a seguito della performance di gennaio della borsa Usa, ha cambiato il suo punto di vista.

Secondo Goldman Sachs a causa di un rialzo dell'inflazione e di una flessione delle stime di crescita, si è reso necessario il taglio delle previsioni sull'S&P 500. Per la banca d'affari americana, l'aumento dei prezzi negli Usa potrebbe bloccare il percorso di ripresa economica degli States e questo rallentamento avrebbe conseguenze sulla performance delle azioni (e quindi sulla tendenza complessiva dell'S&P 500).

Premesso questo, Goldman Sachs ritiene che il più importante indice di Wall Street possa restare al di sotto della soglia dei 5.000 punti nel 2022, attestandosi in area 4.900 punti. Una previsione simile è inferiore del 4 per cento rispetto alle precedenti previsioni della stessa Goldman. Ad ogni modo le nuove stime elaborate dagli analisti Usa sono comunque più alte dell'11 per cento rispetto a quelli che sono gli attuali valori dell'S&P 500.

Il fatto che i target sia così maggiori rispetto ai livelli attuali, implica che ci sia spazio per una certa crescita. Un potenziale di upside così consistente può essere sfruttato per impostare strategie rialziste sul paniere di riferimento della borsa Usa.

Indice S&P 500 in calo del 7,9 per cento da inizio anno

Come si può vedere dal grafico in alto, dall'inizio dell'anno ad oggi, l'indice S&P 500, proprio per i motivi che sono stati messi in evidenza da Goldman Sachs, ha registrato una flessione del 7,9 per cento. Parallelamente, sul fronte economico, i prezzi al comsumo degli Usa hanno registrato un rialzo del 7,5 per cento nel mese di gennaio: si è trattato del tasso più alto dal febbraio 1982. Un livello simile di inflazione è molto superiore a quello indicato nei target della Fed. E' proprio per questo motivo, hanno osservato da Goldman Sachs, che la banca centrale Usa potrebbe iniziare ad assumere un approccio più aggressivo alla politica monetaria con un primo rialzo dei tassi già nel board Fomc di marzo.

Secondo l'economista di Goldman David Kostin, non è da escludere che la maggior parte della crescita degli utili nei prossimi due anni possa derivare dall'aumento delle vendite mentre il margine di profitto è destinato ad avere un'evoluzione più contenuta.