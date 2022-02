Prezzo petrolio e gas naturale fuori controllo: previsioni dopo aggravamento crisi Ucraina

© Shutterstock

Il prezzo del petrolio vola ad un passo dai 100 dollari al barile ma è boom anche per le quotazioni del gas naturale. Ecco cosa sta succedendo sui mercati

Non era necessario essere degli esperti di trading e finanza per immaginare quali sarebbero stati gli effetti del riconoscimento russo del Donbass sulle materie prime a partire da petrolio e gas naturale. L'ingresso dell'esercito regolare russo nella repubblica separatista ucraina, ha fatto infiammare le quotazione dell'oil e del gas naturale.

Il prezzo del petrolio, in particolare, oggi potrebbe scrivere una pagina storica. Mentre è in corso la redazione del post, infatti, i contratti sul Brent si muovono ad un passo dai 100 dollari al barile. Quella che fino a pochi mesi fa era solo un'ipotesi remota, ossia la quotazione petrolio a oltre 100 dollari al barile, adesso è pronta a diventare realtà.

Non accadeva dal lontano settembre 2014 che i prezzi del greggio fossero su livelli così alti.

Come si può vedere dal grafico in alto, nel periodo compreso tra il 2014 e l'inizio del 2016, i prezzi del greggio subirono uno dei ribassi più consistenti di tutta la storia moderna. In quella fase, la tendenza ribassista fu causata dal boom dell'offerta da parte dei paesi produttori e dall'aumento della produzione di scisto in Usa. Lo scontro in atto tra Usa e Russia sull'Ucraina ha pcreato una situazione antitetica rispetto a quella del 2014-2016 spingendo il petrolio ai massimi.

La traiettoria dei prezzi in atto è l'ideale per i trader che operano al rialzo sul petrolio. Tra l'altro oggi a differenza del passato è molto più semplice investire sull'oil. Broker come eToro, ad esempio, consentono di speculare sulle variazioni di prezzo del greggio attraverso i CFD (Contratti per Differenza).

Se il petrolio vola verso 100 dollari al barile, il gas naturale non resta fermo. La quotazione di questa fondamentale materia prima sulla borsa di Amsterdam registra un aumento a 80 euro Mwh con un rialzo del 10 per cento. Nel corso delle ore precedenti, il prezzo del gas naturale è salito fino a 82 euro con un rialzo massimo del 13,2 per cento. Anche in questo caso, quindi, la dinamica è molto chiara e può essere cavalcata con strategie trading di tipo rialzista.

Prezzi Petrolio e gas naturale: cosa succederà adesso

Nel breve termine il rialzo del prezzo di petrolio e gas naturale è scontato. Per quello che riguarda l'oil, il livello psicologico dei 100 dollari al barile potrebbe essere raggiunto a brevissimo termine. Allo stato attuale dei fatti, basterebbe anche un semplice rumor su un ulteriore aggravamento della tensione, per rompere quota 100 dollari.

Nei prossimi giorni i prezzi saranno condizionati dalle mosse di Putin. In caso di allargamento della crisi, con inevitabile scontro diretto tra Russia e Ucraina, la resistanza storica potrebbe saltare con attivazione di un ampio break-out rialzista.

Attenzione, comunque, ai rischi al ribasso. Il supporto principale del WTI si trova a 90,7 dollari e, dal punto di vista tecnico, è considerato un ritracciamento di Fibonacci che può fungere da argine a forti correzioni di prezzo.

Eventuali ribassi, comunque, possono essere sfruttati per entrare sul petrolio in posizione rialzista. Questo perchè immaginare nel medio termine in quadro opposto a quello attuale è quantomeno difficile.

E per quello che riguarda il gas naturale quali sono le previsioni a seguito dell'aggravamento della tensione tra Russia e Ucraina? Dal punto di vista tecnico, la resistenza psicologica a 5 dollari sembra essere lontana. Ieri, dopo aver provat a raggiungere i 4,8 dollari, il gas naturale ha corretto. Ad ogni modo, se le quotazioni dovessero restare in area 4,8 dollari, non è da escludere che nei prossimi giorni possano esserci ulteriori movimenti al rialzo.

Nel caso di scenario ribassista, invece, si può ipotizzare un calo delle quotazioni fino a 4,3 dollari. Poichè a questo livello si trova la media mobile a 50 giorni, non sarebbe da escludere un ulteriore calo fino a 4,10 e poi a 4 dollari. Come nel caso del petrolio, però, anche sul gas naturale la view prevalente è rialzista a causa proprio dell'aumento della tensione tra Russia e Ucraina.