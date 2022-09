Amazon organizzerà il Prime Early Access Sale l’11 e il 12 ottobre

Il mese prossimo Amazon organizzerà un’altra offerta di massa simile al Prime Day, segnando la prima volta nella sua storia che organizzerà due eventi di questo tipo nello stesso anno.

L’azienda ha dichiarato infatti che l’evento, chiamato “Prime Early Access Sale“, si terrà dall’11 al 12 ottobre: l’evento è aperto solo ai membri del programma di abbonamento Prime di Amazon e conterrà centinaia di migliaia di offerte – ha dichiarato Jamil Ghani, vicepresidente di Prime, in un’intervista.

Il Prime Day, iniziato nel 2015, si tiene in genere una volta all’anno durante la stagione estiva. Tuttavia, Amazon ha modificato i tempi dell’evento nel 2020 e nel 2021, quando la pandemia di Covid-19 ha messo a dura prova le sue attività. L’azienda ha anche sperimentato altri eventi scontati, come quelli sull’abbigliamento, sui prodotti per gli animali domestici e sulla bellezza.

Organizzando un evento di vendita speciale ad ottobre Amazon si inserisce così in una tendenza che ha preso piede negli ultimi anni: i principali retailer online hanno infatti iniziato ad annunciare promozioni ben prima del Black Friday e del Cyber Monday, in gran parte perché un numero maggiore di vendite si sta spostando online.

Il nuovo evento di vendita potrebbe contribuire a far ripartire in anticipo lo shopping natalizio per Amazon, con l’azienda che sta affrontando il rallentamento delle vendite di e-commerce e una serie di sfide economiche, tra cui una potenziale recessione, l’impennata dell’inflazione, l’aumento dei tassi di interesse e l’eccessiva espansione intrapresa durante la pandemia.

Secondo le previsioni di Bain & Co. le vendite per le festività natalizie dovrebbero aumentare rispetto all’anno scorso, ma gran parte dell’incremento sarà probabilmente determinato dall’aumento dei prezzi, e non dall’aumento delle quantità vendute.