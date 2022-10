Apple lancerà un iPad pieghevole entro due anni?

Secondo la società di analisi CCS Insight, Apple inizierà presto a sperimentare la tecnologia pieghevole, forse già nel 2024.

CCS Insight ha pubblicato il suo report annuale sulle previsioni, in cui gli analisti del gruppo fanno previsioni su prodotti e tendenze future. Ebbene, nel dossier CCS Insight ha previsto che Apple lancerà un iPad pieghevole tra due anni piuttosto che iniziare con un iPhone pieghevole, in aperto contrastocon altri produttori di smartphone come Samsung, che hanno lanciato smartphone pieghevoli piuttosto che i tablet.

“In questo momento non ha senso che Apple faccia un iPhone pieghevole. Pensiamo che si sottrarrà a questa tendenza e probabilmente farà un tuffo nell’acqua con un iPad pieghevole“, ha dichiarato Ben Wood, capo della ricerca di CCS Insight. “Un iPhone pieghevole sarà un rischio altissimo per Apple. In primo luogo, dovrebbe essere incredibilmente costoso per non cannibalizzare gli iPhone esistenti“, ha aggiunto Wood. Secondo l’analista, infatti, un iPhone pieghevole dovrebbe costare circa 2.500 dollari, considerato che l’iPhone 14 Pro Max di Apple con la memoria più ampia, che è il modello più costoso al momento, costa circa 1.599 dollari.

Wood ha anche detto che se Apple avesse problemi tecnici con il telefono pieghevole, si scatenerebbe una “frenesia” tale da indurre tutti i critici ad attaccare Apple. Tuttavia, prosegue, Apple “non ha altra scelta se non quella di reagire perché la tendenza verso i telefoni pieghevoli sta prendendo piede“, ha detto Wood.

Peraltro, ricordiamo come negli anni si siano sviluppate diverse voci sulle intenzioni di Apple riguardo ai prodotti con display pieghevole. All’inizio di quest’anno, la società di ricerche di mercato Display Supply Chain Consultants ha affermato che è improbabile che Apple entri nel mercato degli smartphone pieghevoli non prima del 2025, ma la società ha anche affermato che Apple sta esplorando la tecnologia pieghevole per display di circa 20”, e che questa tecnologia potrebbe essere utilizzata per un nuovo prodotto notebook pieghevole.