Le 3 azioni che hanno decuplicato il prezzo: scopri le 10-bagger stock da comprare ora!

Oggi parleremo di un argomento poco noto: le 10-bagger stock. Il termine è molto usato tra gli investitori americani e molto poco tra quelli italiani. Di cosa si tratta? Semplicemente di quelle quotate che nel giro di 10 anni sono riuscite a decuplicare il loro valore. L’espressione 10-bagger stock è stata coniata da Peter Lynch nel suo libro “Un passo avanti a Wall Street” che è un best-seller tra i traders di tutto il mondo.

Ci sono le 10-bagger stock e poi ci sono anche le 100-bagger che, anche ad intuito, non possono che essere tutti quei titoli che sono riusciti a centuplicare il proprio prezzo. Inutile dire che, in un caso e nell’altro, stiamo parlando di quotate che sono sulla cresta dell’onda da tempo.

Detta in questa termine, l’impressione di individuare le migliori 10-bagger potrebbe sembrare molto semplice ma invece avviene l’opposto: tutti i grandi investitori sanno che trovare le azioni che hanno decuplicato il loro valore non è affatto facile!

E’ necessario essere molto meticolosi nell’analisi. Questo perchè la storia dimostra che ci sono quotate che ci hanno impiegato tantissimi anni per moltiplicare per 10 (e in alcuni casi per 100) il loro prezzo. E in tempi lunghi non facilitano affatto la ricerca.

Ad esempio titolo che ci hanno messo tanto a decuplicare il loro valore sono stati Bank of New York Mellon e il colosso American Express. In pochi lo sanno ma il prezzo delle azioni Bank of New York Mellon per ben 5 anni si fossilizzò in un range di prezzo compreso tra i 76 dollari e gli 81 dollari prima di prendere il largo.

Insomma l’individuazione non è affatto semplice.

Ecco quindi tre titoli che hanno decuplicato il prezzo e che presentano ancora margine di rialzo. In poche parole si tratta di 10-Bagger Stock da comprare adesso visto che possono ancora crescere.

NVIDIA è una 10-Bagger Stock?

Sembra quasi difficile a dirsi ma proprio NVIDIA è una di quelle quotate che ha decuplicato il suo prezzo. La società non ha bisogno di presentazioni. Un driver molto potente per chi volesse considerare la possibilità di comprare il titolo potrebbe essere rappresentato dai conti del primo trimestre 2023 che sono in agenda per il prossimo 24 maggio. Le attese sono per un EPS (ovvero utile per azione) di 0,91 dollari.

Ed ecco il dato che nessuno si sarebbe mai atteso: nel corso dell’ultimo decennio, le azioni NVIDIA hanno registrato una progressione del 1.000 per cento. Il ritorno più alto generato da questo titolo è ammontato all’8,833 per cento. Niente male.

Dal punto di vista tecnico (grafico in alto), le azioni NVIDIA stanno strutturando da tempo un trend al rialzo. Difronte a loro c’è ora la resistenza in area 286,95 dollari. Se questa dovesse cedere non ci sarebbero difficoltà nel vedere NVIDIA ancora più in alto.

Tesla è una 10-Bagger Stock?

Anche il secondo titolo che inseriamo nell’elenco delle migliori azioni che hanno decuplicato il loro valore è molto conosciuto: Tesla. Il colosso guidato da Elon Musk ha conosciuto una fase di grande espansione fino ad un anno fa. Successivamente il cambio di politica monetaria della da parte della FED ha riportato la quotata dell’auto elettrica con i piedi per terra.

Dal punto di vista dell’analisi tecnica oggi il titolo si sta muovendo in zone molte prossime alla resistenza di 214,24 dollari ed alla media mobile su 200 giorni. Nel caso in cui le azioni Tesla dovessero riuscire a rompere questo livello, ci sarebbe un segnale bullish molto chiaro. E’ altamente probabile che i prezzi di Tesla possano sbattere un bel pò di volte prima di far saltare questo livello.

Chi volesse comprare le azioni Tesla può farlo con il broker eToro. Come abbiamo già detto in precedenza grazie a questa piattaforma di possono acquistare azioni reali di tutto il mondo senza commissioni.

Advanced Micro Devices è una 10-Bagger Stock

L’ultimo titolo di cui parleremo potrebbe essere quello meno conosciuto dagli investitori italiani e quindi serve un minimo di presentazione. Parliamo di Advanced Micro Devices, una quotata attiva produzione di semiconduttori con sede a Sunnyvale, California. Si tratta di una dei leader mondiali nella produzione di CPU per il mercato consumer, workstation e server; di chip grafici integrati e discreti dopo la fusione con ATI.

Negli ultimi 10 anni il titolo ha registrato un ritorno di ben 1.000 per mille. Storicamente il suo ritorno più alto è stato del 3.700 per cento. Dal punto di vista tecnico oggi i prezzi delle azioni sono nel canale bullish e sopra la media mobile su 200 giorni. Un fattore catalizzatore potrebbe essere la pubblicazione dei conti trimestrali in agenda per il 2 maggio. Stando alle stime degli analisti, l’EPS della quotata dovrebbe essere pari a 0,56 euro per azione.

Oltre a queste tre citate ci sono poi altre 10 bagger-stock da tenere d’occhio come Plug Power, Enphase Energy, DexCom, Axon Enterprise, Texas Pacific Land, Monolithic Power Systems e Broadcom.

Buoni ritorni a tutti i traders.

