Azioni Mastercard e Visa sono asset rifugio? Come comprarle a zero commissioni

Quando parliamo di beni rifugio il pensiero va subito all’oro e agli altri metalli. Sono in pochi a sapere che asset rifugio sono anche le quotate attive nel settore dei pagamenti digitali come Mastercard e Visa che, di questo comparto, sono i players più importanti.

In questo articolo spiegheremo per quale ragione le due big del settore dei pagamenti digitali offrono straordinarie opzioni di investimento soprattutto nei periodo che sono caratterizzati da alta inflazione proprio come quello attuale.

Perchè quello dei pagamenti digitali è un settore rifugio?

Per sua natura il settore dei pagamenti digitali è caratterizzato da alta stabilità, una spiccata diversificazione geografica e un forte potenziale di crescita. Grazie a queste caratteristiche, il comparto ben si adatta alle esigenze degli investitori “spaventati” dal rischio recessione. Sotto questo punto di vista, quindi, quello dei pagamenti digitali è un comparto rifugio anche perchè non c’è statistica che non prevede scenari positivi per i prossimi anni. Il comparto dei pagamenti digitali, infatti, dovrebbe continuare a crescere nel periodo 2022-2026 con o senza recessione.

Secondo gli analisti, tutte le società che sono fornitrici di pagamenti digitali possono trarre vantaggio dall’aumento dell’inflazione anche perchè si tratta di intermediari che non si fanno carico dei rischi legati ad investimenti. Questa caratteristica risulta essere determinante nell’attuale clima economico caratterizzato dalla crisi del settore bancario.

Punto debole del comparto è la questione regolamentazione. Non è da escludere che in un futuro prossimo l’industria dei pagamenti digitali possa essere colpita negativamente dalle regolamentazioni governative sulle tariffe massime che possono essere applicate. Attualmente il Regno Unito, l’Unione Europea e Australia hanno lanciato una serie di misure, non troppo incisive, che riguardano proprio le regole sulle commissioni.

Perchè inserire in portafoglio azioni Visa e Mastercard?

Visa e Mastercard, almeno in Occidente, sono i due players più importanti del settore dei pagamenti digitali.

Alla luce di quello che abbiamo detto in precedenza sul settore “pagamenti digitali”, sicuramente Visa e Mastercard non potranno che trarre vantaggio dal rialzo dell’inflazione che si traduce in un aumento delle commissioni a causa del prezzi al consumo più alti. Nonostante la quota di profitti di Visa e Mastercard nella filiera cliente-commerciante sia bassa, i volumi per transazione sono al contrario molto alti e quindi compensano (nel 2022 i volumi sono stati pari a ben 11,6 mila miliardi di dollari!).

Per quello che riguarda Visa, i fondamentali sono molto solidi come evidenzia la crescita del fatturato e dei profitti. Visa pubblicherà i conti del primo trimestre 2023 il prossimo 26 aprile. Stando alle previsioni degli analisti, l’utile per azione dovrebbe ammontare a 1,98 dollari mentre i ricavi si dovrebbero attestare a quota 7,76 miliardi di dollari.

Come si può anche vedere dal grafico in basso, le azioni Visa da inizio anno si sono apprezzate del 10 per cento mentre la variazione su base annua è nulla.

Per quello che riguarda invece le Mastercard, nel 2022 la società ha registrato un aumento del valore dei pagamenti del 5,9 per cento con un rialzo delle vendite del 18 per cento. Parallelamente anche i volumi di transazione dei turisti che usano le carte all’estero hanno segnato un rialzo del 30 per cento su base annua. Visto che le previsioni indicano un aumento del volumi dei pagamenti digitali, ci sono ottime possibilità che Mastercard possa crescere ancora.

Come si può vedere dal grafico in basso, il prezzo delle azioni Mastercard da inizio anno ha registrato un aumento del 6 per cento mentre anno su anno i valori sono invariati (come Visa).

Dal punto di vista dell’analisi tecnica, è evidente che il trend a lungo termine del prezzo del titolo Mastercard sia positivo. Premesso questo, il titolo, comunque, da inizio anno si sta muovendo in un canale di prezzo discendente. Un eventuale breakout sopra questo canale sarebbe il segnale che sulle azioni Mastercard è in corso un cambio di sentiment. Una situazione simile creerebbe ancora più opportunità di ingresso sul titolo che si possono sfruttare investendo con eToro.

