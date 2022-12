Azioni META: conviene comprare in vista del 2023 o saranno un flop?

Le azioni di Meta Platforms, società madre di Facebook e Instagram, stano vivendo un 2022 sicuramente molto complicato. Dal picco di 382,18 dollari per azione dello scorso settembre al crollo a 88,09 dollari poco dopo il recente report sugli utili, il gigante tecnologico ha perso il 77%, pari a oltre 750 miliardi di dollari di valore di mercato.

Insomma, in poco più di un anno Meta è passata da essere una macchina pubblicitaria per i social media in rapida crescita, altamente redditizia e dominante, a un’azienda nel bel mezzo di un discutibile passaggio al Metaverso, la cui impresa principale di social media si sta improvvisamente disfacendo.

Ma questa svendita azionaria è una potenziale opportunità?

Effettivamente, le azioni Meta sono certamente a buon mercato secondo i parametri “convenzionali”, considerato che sono oggi scambiate a un rapporto prezzo/utile di appena 10,7. Tuttavia, basta questo per affermare che si tratti di un vero e proprio must have?

Metaverso: scommessa vincente o clamoroso fallimento?

Meta si è da tempo mossa in modo aggressivo nel suo progetto di Metaverso, chiamato internamente Reality Labs. Per il momento, il progetto è un buco nell’acqua: nel solo terzo trimestre Reality Labs ha registrato una perdita operativa di 3,7 miliardi di dollari, con una perdita annuale vicina ai 15 miliardi di dollari. Nei primi tre trimestri dell’anno, Reality Labs ha perso 9,5 miliardi di dollari, aprendo le porte per una perdita di almeno 13 miliardi di dollari per l’intero anno.

Non solo. La dirigenza di Meta ha inoltre dichiarato che le perdite di Reality Labs aumenteranno in modo significativo l’anno prossimo, per cui gli investitori dovrebbero aspettarsi una perdita compresa tra i 15 e i 20 miliardi di dollari, o peggio.

Tuttavia, l’azienda ha ammesso l’importanza di controllare meglio le spese. Lo scorso 9 novembre ha ad esempio dichiarato che avrebbe licenziato 11.000 dipendenti, compresi quelli dei Reality Labs, ottimizzando altresì gli oneri sulle infrastrutture.

Dopo l’annuncio dei licenziamenti, Meta ha ridotto le previsioni di spesa per il 2023 di 1,5 miliardi di dollari, anche se non è chiaro quale percentuale di questa cifra deriverà dai Reality Labs.

Le app per i social media sono trascurate?

I più critici sottolineano come META si stia concentrando troppo sul Metaverso, e troppo poco sulle applicazioni per i social media (Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger).

I ricavi della sua famiglia di app sono diminuiti nel terzo trimestre, con un calo del 4% a 27,4 miliardi di dollari. Peggio ancora, l’utile operativo è crollato del 28,5% a 9,3 miliardi di dollari a causa del calo delle spese pubblicitarie, del fatto che l’azienda si sta ancora adattando alle restrizioni di Apple sul tracciamento degli annunci, che la concorrenza di TikTok ha rubato tempo allo schermo e che i venti macroeconomici stanno pesando sulla domanda di annunci.

Azioni META da comprare o no?

A ben vedere, il problema per META sembra essere determinato dalla grande divergenza tra la domanda dei prodotti in sviluppo (visori, altri prodotti per il Metaverso) e la spesa sostenuta per realizzarli.

Dunque, affinché il titolo possa essere appetibile per l’acquisto, la società di Zuckerberg deve riportare l’attività dei social media a una solida crescita sia sul fronte dei ricavi che su quello dei profitti, oppure deve dimostrare l’esistenza di un mercato per Reality Labs. Questa seconda componente sembra essere quella più difficile, ma anche quella che potrebbe traghettare la società verso maggiori successi nel lungo termine.

Fino a quel momento, le azioni META non sembrano essere così appetibili.

