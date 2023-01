Azioni Netflix in grande spolvero: cosa è successo e quanto durerà…

La relazione trimestrale di Netflix ha impressionato gli investitori, tanto da aver spinto in forte rialzo le quotazioni delle azioni in chiusura di settimana. Sebbene alcune metriche chiave del periodo siano risultate migliori delle aspettative, tuttavia, molti investitori ritengono che in realtà il mercato abbia premiato soprattutto le prospettive del management, particolarmente ottimista per il 2023: il management ritiene infatti che vi sia ora un percorso chiaro e ben tracciato che consentirà a Netflix di riaccelerare il tasso di crescita dei ricavi. Ma in che modo?

La compagnia afferma che tra i vari elementi trainanti la crescita dei ricavi, uno dei più dinamici sarà la nascente attività pubblicitaria, tanto che il management non ha usato mezzi termini nel dichiarare di attendersi che questa attività diventi un importante motore di sviluppo per l’azienda.

Sebbene il management abbia evitato di fornire indicazioni specifiche sulle vendite pubblicitarie, Spencer Neumann, Chief Financial Officer di Netflix, ha dichiarato di aspettarsi che l’attività pubblicitaria dell’azienda cresca fino a raggiungere il 10% o più del suo mix di vendite. “Non entreremmo in un’attività come questa se non credessimo che possa rappresentare almeno il 10% del nostro fatturato e, si spera, molto di più nel tempo, man mano che cresciamo“, ha spiegato Neumann.

Ciò premesso, considerato che il fatturato annuo di Netflix è di oltre 30 miliardi di dollari, ne deriva un business multimiliardario che dovrebbe inoltre crescere anche nel tempo. Inoltre, poiché le entrate pubblicitarie avranno probabilmente un margine di profitto significativo, giocheranno un ruolo positivo più che proporzionale sul fronte degli utili.

In prospettiva, dunque, l’attività pubblicitaria dell’azienda è uno dei motivi per cui il management prevede di poter riaccelerare la crescita dei ricavi, ma non solo: un altro catalizzatore chiave sembra essere il giro di vite sulla condivisione gratuita degli account Netflix tra le famiglie per alcuni abbonati.

“Per l’intero anno 2023, mentre continuiamo a migliorare il nostro servizio, a far crescere il nostro business pubblicitario e a lanciare la condivisione a pagamento“, ha dichiarato il management, “ci aspettiamo che la crescita dei ricavi a valuta costante acceleri nel corso dell’anno fino a raggiungere tassi a due cifre, per poi sostenere tali tassi di crescita nel prossimo futuro“.

