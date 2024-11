Molta delusione dai conti trimestrali di NIO - BorsaInside

Le azioni NIO da inizio 2024 hanno messo a segno un pesante ribasso. Il titolo ha infatti perso oltre il 45 per cento del suo valore crollando agli attuali 4,65 euro. La recente pubblicazione dei recenti conti trimestrali della quotata era molto attesa dagli investitori alla ricerca di segnali sullo stato di salute della società nonchè di spunti operativi sulle sue azioni.

Guardando all’andamento del titolo nella seduta di ieri e alla sua intonazione nel pre-market di oggi viene da pensare che, probabilmente, il carico di aspettative forse era eccessivo. Nio ha infatti sbandato nel pre-market ma poi ha corretto la traiettoria tanto che, come si può anche vedere dal grafico in basso, la performance a 5 giorni è quasi invariata.

La reazione fredda da parte del mercato si può spiegare dalla luce di due elementi: il fatto che i conti del terzo trimestre siano risultati più bassi delle attese e il fatto che le prospettive per il quarto trimestre abbiano deluso le stime della vigilia.

Insomma non è andata bene e questo nonostante nel trimestre in esame il produttore di auto elettriche sia riuscito a registrare il record di veicoli consegnati: ben 61.855 unità. La verità che Nio ha sofferta la concorrenza di Tesla e si trovata costretta ad offrire sconti per l’acquisto delle proprie vetture pur di non perdere quote di mercato. Gli sconti hanno determinato il taglio dei prezzi e a loro volta essi hanno causato problemi ai margini aziendali. Risultato di tutto questo è stata la perdita di bilancio superiore alle attese.

Questo il quadro generale relativo ai conti trimestrali di NIO. Prima di scendere nel dettaglio, ricordiamo che anche sul titolo NIO è possibile speculare ricorrendo a strumenti derivati come i CFD. I Contratti per Differenza hanno il grande vantaggio di permettere anche un’operatività al ribasso traendo quindi profitto da eventuali cali delle quotazioni.

Trimestrale NIO in dettaglio

Guardando al conto economico, NIO ha registrato nel terzo trimestre vendite complessive 18,67 miliardi di yuan ossia 2,66 miliardi di dollari, in ribasso del 2,1 per cento rispetto ai 19,07 miliardi di yuan messi as segno nello stesso periodo dell’anno precedente. Il problema più grosso è che il dato non ha centrato le attese degli analisti che erano fissate a 19,2 miliardi di yuan. Ciò ha generato molta delusione tra gli investitori. La società ha precisato che la stragrande maggioranza delle entrate, ossia 16,70 miliardi di yuan, sono arrivate dalle vendita di veicoli elettrici mentre solo 1,98 miliardi di yuan sono stati generati da altri canali come i ricambi, gli accessori e i servizi post vendita per veicoli.

Nio si è quindi confermata del tutto dipendente dai veicoli elettrici e del resto la società, a differenza di altri produttori cinesi come Xpeng, Zeekr e Avatr Technology, non è proprio attiva nel segmento ibrido visto che concentra la sua produzione solo nel comparto delle auto elettriche a batteria.

Scendendo nel conto economico, poi, nei mesi compresi tra luglio e settembre, NIO ha registrato una perdita pari a 5,44 miliardi di yuan vale a dire 775,20 milioni di dollari. Il rosso è risultato in aumento visto che lo stesso periodo di un anno fa si era chiuso con un passivo di 4,69 miliardi di yuan. Per finiore la perdita netta rettificata della società è ammontata a 4,4 miliardi di yuan, leggermente oltre i 4,3 miliardi di yuan attesi dal consensus degli analisti.

Il direttore finanziario di NIO, Stanley Yu Qu, commentando i conti trimestrali ha affermato come, grazie all’attenta politica di riduzione dei costi, NIO sia riuscita a portare il margine lordo per veicolo al 13,1 per cento rendendo così positivo il flusso di cassa.

Previsioni quarto trimestre 2024 di NIO: ecco cosa attendersi

Oltre ad aver approvato i risultati trimestrali, NIO ha anche fornito un aggiornamento sulle consegne di veicoli per il prossimo trimestre (quello in corso) che dovrebbero essere comprese tra 72.000 e 75.000 unità con un aumento compreso nel range tra il 43,9 per cento e il 49,9 per cento rispetto ad un anno fa. Se tale stima dovesse essere centrata, allora i ricavi totali di NIO non andrebbero oltre i 19,68-20,38 miliardi di yuan, restando comunque nettamente sotto ai 22,5 miliardi di yuan attesi dal consensus. Quindi NIO dovrebbe si migliorare la sua prestazione finanziaria rispetto all’esercizio precedente ma senza riuscire a centrare quelle che sono le stime degli analisti.

Vero è che si tratta di indicazioni preliminari come lo stesso vertici della quotata ha precisato, tuttavia non è certo questo che accorrerebbe alle azioni per tornare ad essere interessanti agli occhi degli investitori. Il titolo, quindi, è destinato a restare in ombra nelle prossime settimane a meno che il quadro non muti a causa di novità price sensitive.

