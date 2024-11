Prospettive di NVIDIA da rivedere dopo la pubblicazione della trimestrale - BorsaInside

Conti trimestrali NVIDIA in primo piano nell’agenda del trader. Il colosso dell’intelligenza artificiale ha pubblicato i risultati del terzo trimestre dell’esercizio finanziario 2024/2025 dopo la chiusura delle contrattazioni di Wall Street. I risultati, per quanto sempre positivi, non hanno impressionato come i passato e adesso gli analisti scommettono su una reazione fredda da parte del mercato. Il primo segnale già si è avuto con la risposta nell’after-hours. Le azioni NVIDIA, infatti, sono subito andate in rosso anticipando quello che potrebbe avvenire durante la sessione regolare.

Intanto si sprecano anche le valutazioni da parte degli analisti con un nuovo minimo comun denominatore che sembra unire tutti: il valore di NVIDIA è troppo alto e anche se i prezzi nel breve termine dovesse crescere ancora, oramai il distacco rispetto al resto del mercato è sempre meno sostenibile. L’alert implico in questa osservazione è un segnale chiarissimo agli azionisti ma anche ai semplici trader che investono sulla quotata con i CFD.

In questo articolo faremo due cose: analizzeremo le principali voci della trimestrale Nvidia e poi passeremo ai commenti degli analisti.

Trimestrale NVIDIA: ecco come è andata

NVIDIA ha chiuso il terzo trimestre con ricavi pari a 35,08 miliardi di dollari, in aumento del 94 per cento rispetto ai 18,12 miliardi di dollari che erano stati messi a segno un anno fa. Il dato ha battuto le attese degli analisti che nella loro preview avevano indicato un giro d’affari massimi di 33,2 miliardi di dollari. Nel dettaglio, i ricavi provenienti dai data center, il settore più importante in cui NVIDIA è attiva anche perchè è quello che comprende i chip legati all’intelligenza artificiale, hanno registrato nel trimestre un balzo del 112 per cento anno su anno attestandosi a quota 30,8 miliardi di dollari. Come hanno messo in evidenza alcuni analisti ciò è avvenuto perchè grandi colossi del settore tech oramai stanno investendo miliardi su miliardi nella loro infrastruttura di data center.

Scendendo nel conto economico, poi, il gross margin adjusted della quotata si è confermato al 75 per cento mentre l’utile netto è stato pari 19,31 miliardi di dollari contro i 9,24 miliardi di dollari messi a segno nel terzo trimestre dell’esercizio 2023/2024. Di conseguenza l’utile netto versione adjusted è stato pari a 20,01 miliardi e l’utile per azione adjusted ha segnato una progressione da 0,68 dollari a 0,81 dollari battendo le attese di consensus che erano ferme a 0,75 dollari. Per finire, la voce comprendente liquidità, disponibilità liquide equivalenti e disponibilità liquide vincolate a fine periodo di riferimento risultava essere pari a 9,11 miliardi di dollari contro i 5,52 miliardi di dollari dell’anno scorso.

Volendo fare un primo bilancio, i conti trimestrali di NVIDIA sono palesemente imbottiti di segni positivi alcuni dei quali veramente da capogiro (basti pensare, ad esempio, proprio alla voce utile netto). Attenzione però a non cullarsi sugli allori perchè l’importante voce dei ricavi trimestrali è si cresciuta tantissimo, tuttavia il ritmo della crescita è stato decisamente più lento rispetto a quello del trimestre precedente. Questo aspetto, di certo, non è piaciuto agli analisti.

Il valore delle azioni NVIDIA è eccessivo?

Le azioni NVIDIA hanno praticamente dato direzione alla borsa di Wall Street in tutto l’ultimo anno. L’attuale market cap di NVIDIA è pari ad oltre 3600 miliardi di dollari. I prezzi sono saliti di appena il 3 per cento nell’ultimo mese ma di ben il 186 per cento da inizio anno e del 194 per cento rispetto a un anno fa. Numero da guinness. Eppure c’è anche un risvolto della medaglia a tutto questo.

Il rapporto prezzo utili a 66 appare sempre meno sostenibile e ciò significa che gli stessi attuali prezzi di NVIDIA sono alti e quindi potenzialmente pericolosi. Nessuno può dire quando il ritracciamento del colosso dell’AI avrà inizio ma questo sembra essere uno scenario sempre più inevitabile alla luce proprio dei conti dei nuovo trimestre. Secondo Jacob Bourne, analista di Emarketer, NVIDIA nel 2025 non deve sbagliare un colpo perchè questioni come la concentrazione dei clienti continuano a preoccupare gli investitori. Molto prudenziale anche la valutazione di Ryan Detrick, Chief market strategist di Carson Group, secondo il quale l’asticella delle aspettative su NVIDIA è oramai troppo alta.

Queste valutazioni improntate alla prudenza non sono però condivise da Alvin Nguyen, analista di Forrester Research Inc., secondo il quale invece la guidance di NVIDIA ha rivelato una crescita più bassa ma non è detto che non sia stato lo stesso management ad optare per maggiore prudenza pur avendo altre informazioni. L’esperto ritiene che a breve termine non ci sia alcun motivo di preoccupazione per la domanda di intelligenza artificiale anche perchè la società sta facendo tutto quello che doveva fare.

Da questo breve recap sulle valutazioni degli analisti a seguito della pubblicazione dei conti trimestrali di NVIDIA emerge con chiarezza che la prospettata crescita quasi infinita non è sostenibile. Le azioni, quindi, potrebbero registrare movimenti di prezzo anche significativi da qui a fine anno. La maggiore volatilità, a sua volta, incrementa le occasioni operative di trading.

