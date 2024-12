I massimi storici sono oramai nel mirino delle azioni Tesla - BorsaInside

La seduta di borsa di ieri si è chiusa con il titolo Tesla a quota 409,00 dollari, ad un passo dal massimo storico di 414,00 dollari che oramai risale al lontano novembre 2021. Grazie alla nuova progressione in avanti, le azioni Tesla hanno ulteriormente rafforzato la prestazione mensile che è ora aggiornata al 16 per cento. Il verde verde registrato nell’ultimo mese è frutto della ritrovata forza di mercato dell’azienda, a sau volta sostenuta da significativi miglioramenti tecnologici e operativi.

Tra i principali drivers che hanno permesso alla quotata di Musk di svoltare pagina ci sono i progressi nella tecnologia di guida autonoma e lo sviluppo della Gigafactory in Texas. In particolare la costruzione di questo impianto sta mostrando di essere un nuovo pilastro strategico per l’espansione dell’azienda.

Tesla tra progetti ambiziosi e innovazione

Il recente andamento positivo di Tesla è la dimostrazione che il mercato sta reagendo positivamente ai progetti ambiziosi di Tesla, inclusi il lancio di un modello elettrico più economico e i progressi con il robot umanoide Optimus. Stando alle indiscrezioni quest’ultimo dovrebbe addirittura rivoluzionare comparti che poco a che fare hanno con l’automotive come la manifattura e la logistica. Il lancio di Optimus è la conferma del costante impegno di Tesla verso l’innovazione e consolida la posizione di leadership indiscussa nei settori tecnologico e automobilistico.

Per avere un’idea del balzo in avanti messo a segno da Tesla negli ultimi mesi, è sufficiente tenere conto di un solo dato (ben visibile analizzando il grafico in alto): ad inizio 2024, il prezzo delle azioni di Tesla si aggirava intorno ai 250 dollari circa il 60 per cento in meno delle attuali quotazioni. Ecco di quanto si è apprezzata Tesla in tutti questi mesi. Il rally messo a segno nel 2024 è un riflesso della fiducia del mercato nella visione a lungo termine dell’azienda di Musk nonchè della capacità della quotata di riuscire ad adottare strategie innovative con costante successo.

Più concretamente il rally messo a segno da inizio anno è il giusto riconoscimento agli investitori che hanno dato fiducia al titolo comprando quando esso era su livelli bassi e ritrovandosi ancora con un profitto niente male. Chiunque, ovviamente con un minimo di preparazione, può fare trading online sulle azioni Tesla ricorrendo ad esempio a strumenti di tipo derivato come i CFD che permettono di operare a leva (sale la portata dell’investimento ma aumenta anche il rischio).

Piattaforme consigliate per fare trading sulle azioni Tesla

Broker Deposito minimo Caratteristiche Info FP Markets 100 AUD 0.0 Spread in pip Conto demo gratuito IQ Option 50€ Regulated CySEC License 247/14 Conto di pratica Dukascopy 100$ Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero Apri demo live

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Cosa fare in borsa con le azioni Tesla

Siamo oramai quasi alla fine dell’anno e molti trader già guardano al 2025. Tesla però potrebbe riservare sorprese interessanti addirittura nelle prossime settimane. Stando al punto di vista di molti analisti, come ad esempio quelli di XM, non è da escludere che le quotazioni di Tesla superino i massimi storici già alla fine del 2024. L’analisi tecnica è illuminante in tal senso e suggerisce un rally fino a quota 420 dollari con espansione operativa da un lato e interesse crescente nuove tecnologie introdotte dall’altro.

Grazie proprio a questi passi in avanti, ora i trader percepiscono la quotata di Musk come una una proposta di valore unica. Tanti investitori ritengono che la società possa davvero avere la forza per trasformare interi settori economici chiave a livello globale.

Inutile dire che questa prospettiva è alla basa di una maggiore domanda per le azioni STLA e ciò a sua volta porta al rafforzamento della market cap della quotata.

La view sul titolo dell’auto elettrica è quindi bullish come del resto risulta dalla media delle valutazioni dei vari analisti (ad esempio Bank of America è buy e lo stesso dicasi per Craig Irwin). E’ plausibile che il nuovo record storico possa arrivare prima della fine dell’anno anche perchè poi a metà gennaio entrerà ufficialmente in carica Trump. Musk è stato ed un grande sponsor del presidente ma i provvedimenti che il nuovo presidente prenderà in merito agli incentivi all’elettrico restano un’incognita.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.