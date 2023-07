Bullish o hold sulle azioni Nikola? +83% in un mese, upside 126%. Analisi su NKLA

Tra i titoli che promettono bene in vista della prima di Ottava a Wall Street, c’è Nikola. Come si può vedere dal grafico in basso, nel pre-market Nikola registra una progressione di oltre l’8 per cento a quota 1,41 dollari. Nel corso dell’Ottava precedente (scorsa settimana) il titolo ha guadagnato oltre il 3,6 per cento.

Un risultato apprezzabile che, tuttavia, poco impatta sulla disastrosa performance che la quotata ha messo a segno da inizio anno e su base annua. Da inizio 2023, infatti, Nikola ha perso il 37 per cento del suo valore mentre dal confronto anno su anno emerge un ribasso di oltre il 72 per cento. Volendo restare su intervalli temporali più brevi, non si può tralasciare il fatto che Nikola nel corso dell’ultimo mese abbia segnato una progressione dell’83 per cento.

Cosa ci dicono tutti questi dati? Tanto per iniziare che Nikola è un titolo fortemente deprezzato che, proprio in virtù di questa sua condizione, da un mese a questa parte è finito nel mirino dei compratori che hanno ovviamente approfittato dei prezzi a sconto per entrare sulla società. L’andamento che le azioni NKLA hanno evidenziato nell’ultimo mese, ha premiato la strategia di chi aveva deciso di comprare quando i valori erano in caduta libera.

Come sempre avviene in questi casi adesso si tratta di capire se ci sono ulteriori margini di apprezzamento della quotata oppure se, come spesso avviene in questi casi, lo spazio di risalita sta calando e quindi il treno per comprare azioni Nikola a buon prezzo è passato.

Cosa è Nikola: profilo della società

Nikola Corporation (comunemente nota come Nikola) è un’azienda americana che si focalizza sullo sviluppo e sulla produzione di veicoli a emissioni zero, con un’attenzione particolare sui veicoli commerciali pesanti e sull’idrogeno come fonte di energia. L’azienda è stata fondata nel 2015 da Trevor Milton.

Nikola ha guadagnato notorietà nel settore automobilistico per le sue ambiziose promesse di veicoli ad emissioni zero e per la sua visione di una rete di infrastrutture di rifornimento di idrogeno.

Nel corso degli anni, però, la società ha dovuto affrontare tutta una serie di controversie legali riguardati la veridicità delle informazioni rilasciate alla stampa e alla comunità finanziaria. Esaurito il boom delle quotazioni in scia al forte hype di cui ha beneficiato negli anni del covid tutto il settore dell’automotive elettrici, Nikola ha iniziato a franare in borsa tanto che alla fine di maggio la società ha ricevuto un avviso dal Nasdaq poichè il prezzo delle sue azioni era arrivato ad essere più basso del livello minimo di 1 dollaro negli ultimi 30 giorni. Dopo aver seriamente corso il rischio di un delisting forzato per assenza di requisiti minimi, Nikola ha iniziato una lentissima ripartenza che è diventata via via sempre più veloce portando il titolo ai livelli attuali e scongiurando così il rischio di salutare Wall Street.

Cosa è successo alle azioni Nikola nell’ultimo periodo

Focalizziamoci sull’andamento dell’ultimo mese. Di fatti significativi e rilevanti c’è stato il rinvio dell’assemblea annuale degli azionisti di Nikola a seguito del mancato raggiungimento dei voti necessari per dare il via libera alla proposta di emissione di più azioni con obiettivo di rastrellare maggiori capitali. Si è trattato dell’ennesimo rinvio e ora tutto si dovrebbe decidere ad agosto. Al momento, l’operazione richiede l’approvazione della maggioranza di tutte le azioni in circolazione, ma si prevede che un emendamento alla Delaware General Corporation Law (sezione 242) possa entrare in vigore dal primo agosto facilitando l’iter.

Se l’emendamento dovesse essere attuato, la proposta 2 di Nikola richiederebbe allora solo la maggioranza delle azioni effettivamente votanti sulla proposta. A tal riguardo il management aveva affermato che “in base a questa nuova proposta di legge, se l’assemblea annuale si terrà il 6 luglio, un numero sufficiente di azioni potrebbe votare a favore della Proposta 2.” Come noto, non c’è stata alcuna assemblea e questo, potenzialmente, non rappresenta una notizia positiva per il titolo. Tuttavia Nikola si è invece apprezzata tantissimo probabilmente per motivi di tipo tecnico (titolo eccessivamente deprezzato).

Comprare azioni Nikola oggi conviene?

Nonostante il recente rally, le azioni Nikola sono ancora in calo di quasi il 73 per cento ma l’interesse a breve per il titolo resta ancora molto alta. Tra l’altro Nikola ha appena ottenuto una sovvenzione di 41,9 milioni di dollari (in collaborazione con il Dipartimento dei trasporti della California) per la creazione di stazioni di rifornimento di idrogeno per impieghi presenti nel sud della California. Una notizia positiva che infatti ha sostenuto l’andamento del titolo.

La domanda diventa quindi: Nikola è un buon titolo da comprare adesso? Attualmente il titolo Nikola ha un rating medio hold (quindi mantenere in portafoglio) e un prezzo obiettivo medio pari a 3,25 dollari che è molto più alto delle quotazioni attuali. Questo significa che c’è un potenziale di upside di oltre il 126 per cento che è davvero tanto.

Alla luce di queste prospettive, potrebbe ancora essere conveniente comprare azioni Nikola visto che è presente un così ampio spazio di crescita.

