Ecco come Warren Buffett sta investendo durante la crisi

In un periodo cos’ delicato e incerto come quello che i mercati stanno attraversando oramai da tempo, più che di investimenti si tende spesso a parlare di disinvestimenti. Molti traders, infatti, dopo aver fatto i conti con numerose perdite, sono più propensi a chiudere la maggior parte delle loro posizioni piuttosto che a cercare nuove strade per investire e puntare al recupero.

Ognuno è ovviamente libero di comportarsi come meglio crede, tuttavia, prima di effettuare mosse dettate più dall’impulso che dalla ragione, sarebbe il caso di considerare quello che i grandi investitori stanno facendo in questo momento.

Ad esempio ha destato molto clamore il fatto che noto Warren Buffett, nonostante la crisi, stia continuando ad investire. Per chi ha un minimo di dimestichezza con i mercati e con le dinamiche della finanza, non c’è nulla di cui meravigliarsi. E’ noto, infatti, che è proprio in fasi ad alta incertezza che è possibile trovare le migliori occasioni (e a prezzi molto convenienti).

E allora vediamo quale è la strategia di investimento di Warren Buffett durante una fase di crisi.

Come investe Warren Buffett durante le crisi

C’è una caratteristica di Warren Buffet che è nota in tutto il mondo e che, in questo momento, sta facendo la differenza. Si tratta della sua proverbiale pazienza. Già nel lontano 1990 la holding di Buffett, la Berkshire Hathaway, spedì una lettera agli azionisti dove veniva messo nero su bianco il concetto stesso dell’attesa. Epiche le parole “Il letargo, al confine con l’accidia, rimane la pietra miliare del nostro stile di investimento”.

Dietro a questo linguaggio molto pittoresco si nascondeva una pietra miliare dell’insegnamento finanziario: è necessaria una gestione noiosa degli investimenti per mettere in moto il meccanismo profittevole dell’interesse composto. Ebbene è stato proprio questo circolo vizioso che, nel corso del tempo, ha permesso a Warren Buffett di diventare uno degli uomini più ricchi del mondo.

I soldi realizzati grazie agli investimenti, quindi, non vanno integralmente spesi ma vanno anche e soprattutto reinvestiti. Solo così facendo il rendimento dell’investimento aumenta in maniera considerevole nel tempo. Logicamente adottando questa strategia, saranno necessari decenni per poter veder maturare una certa ricchezza. E infatti Buffett ha guadagnato il 99 per cento della sua ricchezza dopo i 50 anni proprio perchè ha fatto leva sul concetto di interesse composto. Altro che sbarbatelli guru delle criptovalute.

Il metodo Buffett per investire durante la crisi si basa su un postulato inderogabile: la necessità di scegliere in modo certosino le società in cui investire. In caso contrario, meglio puntare su titoli che hanno un profilo di rischio basso.

Agire in questo modo significa accettare che la volatilità è una come parte integrante del percorso di investimento. Infatti è solo grazie alle oscillazioni di prezzo che si possono creare occasioni di investimento nel lungo termine.

Tecnicamente se l’investimento è a lungo termine, allora le variazioni dei prezzi di breve termine sono inutili e diventa utili sono se creano un’occasione di acquisto.

Fondamentale è tenere sotto controllo le emozioni che nella quasi totalità dei casi determinano effetti negativi sulle performance. Questo avviene perchè a causa della naturale e mai spiegata legge umana si è portati a vendere quanto tutti vendono (a prezzi che spesso sono stracciati) e ad acquistare quando tutti acquistano (ma in quel momento le valutazioni sono già molto alte quindi si spende tanto).

Cosa fare allora? Il metodo di investimento di Warren Buffett

Alla luce di quanto detto in precedenza, come scegliere gli asset su cui investire secondo l’oracolo di Omaha?

Prima di ogni investimento andrebbero verificate le seguenti condizioni:

la presenza di una gestione razionale dei soldi degli azionisti da parte dei manager

l’aumento dei guadagni degli azionisti nel corso del tempo

i prezzi al momento dell’acquisto devono essere inferiori di almeno il 25 per cento rispetto al valore intrinseco

non ci deve essere eccesso di debito

ci deve essere un ROE superiore a quello medio del proprio settore

Insomma per investire in una fase di crisi, Warren Buffett non fa altro che applicare una serie di regole di buon senso.

A parole è facile ma concretamente lo è molto di meno. Provare per credere e buon trading a tutti.





