Comprare azioni Netflix dopo trimestrale migliore delle previsioni: ecco come farlo senza commissioni

Negli Stati Uniti è in corso la stagione delle trimestrali e come siamo soliti ripetere spesso, è dai conti trimestrali che possono arrivare interessanti assist per fare trading online. In questo post concentreremo la nostra attenzione su una quotata, freschissima di conti trimestrali, che oggi potrebbe registrare forti variazioni di prezzo fin dall’apertura della borsa di Wall Street essendo stata la sua trimestrale migliore delle attese della vigilia. Il titolo in questione è Netflix.

Parliamo di una quotata, un tempo sulla cresta dell’onda, ma oggi molto deprezzata a causa dell’andamento degli abbonamenti e della concorrenza sempre più forte dei competitors. Come si può vedere dal grafico in basso, il prezzo delle azioni Netflix da inizio anno ad oggi ha perso il 60 per cento mentre su base annua la flessione ad oggi è del 62 per cento.

Un titolo che oggi si può quindi comprare a sconto rispetto al passato e in questo senso, la trimestrale migliore delle previsioni pubblicata ieri a borsa chiusa, potrebbe fungere da catalizzatore e quindi innescare un forte rally.

Trimestrale Netflix: ecco come è andato il terzo trimestre 2022

Netflix ha mandato in archivio il terzo trimestre 2022 con utili, ricavi e numero degli abbonamenti migliori delle attese. Più nel dettaglio, l’utile registrato dal colosso dello streaming è stato pari a 3,10 dollari, 0,92 dollari in più rispetto alle stime degli analisti che erano ferme a 2,18 dollari. In evidenza anche il fatturato che è ammontato 7,93 miliardi di dollari, nettamente sopra le stime di consensus che erano ferme a 7,85 miliardi di dollari (la crescita dei ricavi su base annua è stata del 6 per cento).

Scendendo nel conto economico, i nuovi abbonati di Netflix sono stati a 2,4 milioni contro il milione previsto dallo stesso colosso dello streaming. Durante il trimestre di riferimento, Netflix ha lanciato alcune delle serie e dei film più visti di sempre tra i quali spiccano The Jeffrey Dahmer Story, Stranger Things S4, Extraordinary Attorney Woo, The Gray Man e Purple Hearts.

La società, commentando i conti del trimestre, non ha nascosto la sua soddisfazione affermando di essere sulla strada giusta per dare un’accelerazione alla crescita dopo un primo semestre molto difficile.

Insomma il terzo trimestre potrebbe essere un punto di svolta per Neflix e infatti, nell’after hours, il titolo è andato subito su di giri registrando una progressione di oltre il 14 per cento. Questo balzo in avanti potrebbe essere un assaggio di ciò che potrebbe accadere alle azioni Netflix in apertura di seduta oggi. Per questo chi fosse interessato a sfruttare l’assist trimestrale per comprare azioni Netflix a sconto dovrebbe subito approfittare dell’opportunità data dal broker eToro per acquistare stock a zero commissioni.

Netflix previsioni quarto trimestre 2022

Oltre ai conti del terzo trimestre 2022, il management di Netflix ha anche fornito delle indicazioni sul trimestre in corso. Secondo la società il quarto trimestre si dovrebbe chiudere con un utile pari a 0,36 dollari per azione, contro il consenso di 1,12 dollari, e un fatturato di 7,78 miliardi di dollari contro il consenso di 7,97 miliardi di dollari.

Nonostante l’ottimismo della società sul nuovo business pubblicitario, non ci si attende un contributo sostanziale nel quarto trimestre del 22 anche perchè il gruppo sta lanciando il “piano Basic with Ads all’interno del trimestre e prevediamo di far crescere la nostra adesione a questo piano gradualmente nel tempo”.