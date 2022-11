Dividendi 2022: ecco 10 possibili aumenti. Comprare queste azioni ora?

Per chi investe in azioni il dividendo è un punto fisso. Una strategia che i trader spesso utilizzano è quella di comprare azioni che pagano dividendi molto consistenti in modo tale da creare portafogli di investimento che siano remunerativi. Per chi è alla ricerca di azioni ad alto dividendo, il mercato di riferimento non può essere quello italiano ma è per forza di cose Wall Street.

E’ sui listini della borsa Usa che è possibile trovare le azioni con i dividendi più consistenti. Non solo ma c’è una caratteristica che rende Wall Street unica in fatto di cedole: la tendenza ad un costante aumento della remunerazione degli azionisti.

Rappresenta una consuetudine tutta americana il fatto che le quotate spesso stabiliscano un modello di aumento dei dividendi durante lo stesso periodo dell’anno. Questa tendenza offre agli investitori un flusso di denaro costante che non fa altro che accrescere l’appeal delle azioni coinvolte.

Riuscire a selezionare queste società diventa quindi fondamentale per chi punta ad inserire azioni ad alto dividendo nel proprio portafoglio. Ecco quindi una lista di 10 quotate che potrebbero presto incrementare il loro dividendo. Una prospettiva supportata da due elementi: la storia dei pagamenti che queste quotate possono vantare e i precedenti dello scorso anno.

Dividendi 2022: 10 società che aumenteranno la cedola

Le società che già prossimamente potrebbero decidere un forte rialzo del dividendo sono:

McCormick : lo scorso anno ha incrementato i dividendi dell’8,8 per cento mentre quest’anno presenta un payout annualizzato di 1,48 dollari. Il dividend yield è dell’1,7 per cento e il payout ratio del 55,99 per cento. Con McCormick stiamo parlando di una società che incrementa le cedole da ben 36 anni.

: lo scorso anno ha incrementato i dividendi dell’8,8 per cento mentre quest’anno presenta un payout annualizzato di 1,48 dollari. Il dividend yield è dell’1,7 per cento e il payout ratio del 55,99 per cento. Con McCormick stiamo parlando di una società che incrementa le cedole da ben 36 anni. Nucor: lo scorso anno il dividendo stato aumentato del 23,5 per cento e ad oggi il payout annualizzato è di 2 dollari con un rendimento dell’1,3 per cento e un payout ratio del 6,06 per cento. La striscia di aumenti consecutivi dei dividendi è di 12 anni.

lo scorso anno il dividendo stato aumentato del 23,5 per cento e ad oggi il payout annualizzato è di 2 dollari con un rendimento dell’1,3 per cento e un payout ratio del 6,06 per cento. La striscia di aumenti consecutivi dei dividendi è di 12 anni. Morningstar Inc : l’anno scorso la cedola fu incrementata del 4,3 per cento mentre attualmente il payout annualizzato è di1,44 dollari con un dividend yield dello 0,6 per cento e un payout ratio del 48,34 per cento. Inoltre sono 10 anni che Morningstar aumenta i dividendi riconosciuti.

: l’anno scorso la cedola fu incrementata del 4,3 per cento mentre attualmente il payout annualizzato è di1,44 dollari con un dividend yield dello 0,6 per cento e un payout ratio del 48,34 per cento. Inoltre sono 10 anni che Morningstar aumenta i dividendi riconosciuti. Mastercard Inc : lo scorso anno il dividendo è aumentato dell’11,4 per cento mentre oggi il payout annualizzato ammonta a 1,96 dollari. A completare il quadro sono un dividend yield dello 0,6 per cento e un payout ratio del 19,05 per cento. Anche Mastercard sono 10 anni ininterrotti che aumenta le cedole riconosciute agli azionisti.

: lo scorso anno il dividendo è aumentato dell’11,4 per cento mentre oggi il payout annualizzato ammonta a 1,96 dollari. A completare il quadro sono un dividend yield dello 0,6 per cento e un payout ratio del 19,05 per cento. Anche Mastercard sono 10 anni ininterrotti che aumenta le cedole riconosciute agli azionisti. RGC Resources Inc: +5,4 per cento l’aumento del dividendo deciso l’anno scorso mentre quest’anno il payout annualizzato è pari al 0,78 dollari. Niente male il dividend yield proposto (3,3 per cento) mentre la striscia consecutiva di anni di incremento è pari ad 8.

+5,4 per cento l’aumento del dividendo deciso l’anno scorso mentre quest’anno il payout annualizzato è pari al 0,78 dollari. Niente male il dividend yield proposto (3,3 per cento) mentre la striscia consecutiva di anni di incremento è pari ad 8. Graco : +12 per cento l”aumento della cedola messo a segno lo scorso anno. Attualmente Graco ha un payout annualizzato di 0,84 dollari e un rendimento dell’1,2 per cento mentre il payout ratio è del 30,51 per cento. Sono 16 anni che il management della quotata delibera rialzi delle cedole.

: +12 per cento l”aumento della cedola messo a segno lo scorso anno. Attualmente Graco ha un payout annualizzato di 0,84 dollari e un rendimento dell’1,2 per cento mentre il payout ratio è del 30,51 per cento. Sono 16 anni che il management della quotata delibera rialzi delle cedole. AES : +5 per cento l’aumento del dividendo nello scorso anno e oggi il payout annualizzato è pari a 0,63 dollari. Dividend yield del 2,2 per cento per questa società che oramai da 10 anni aumenta le cedole riconosciute.

: +5 per cento l’aumento del dividendo nello scorso anno e oggi il payout annualizzato è pari a 0,63 dollari. Dividend yield del 2,2 per cento per questa società che oramai da 10 anni aumenta le cedole riconosciute. Bank of Montreal : l’anno scorso il dividendo è stato aumentato del 25,5 per cento mentre attualmente il payout annualizzato è pari a 5,56 dollari. Con un dividend yield del 5,6 per cento e un payout ratio del 24,15 per cento, Bank of Montreal sono 6 anni di fila che aumenta le cedole riconosciute.

: l’anno scorso il dividendo è stato aumentato del 25,5 per cento mentre attualmente il payout annualizzato è pari a 5,56 dollari. Con un dividend yield del 5,6 per cento e un payout ratio del 24,15 per cento, Bank of Montreal sono 6 anni di fila che aumenta le cedole riconosciute. Ecolab : + 6,3 per cento l’aumento del dividendo avvenuto lo scorso anno. Con un payout annualizzato di 2,04 dollari e un rendimento dell’1,4 per cento, Ecolob è una scelta interessante per chi vuole inserire azioni da dividendo nel suo portafoglio. Completa il quadro un payout ratio del 52,41 per cento. Anche Elolab è un titolo che ha sempre aumentato le cedole negli ultimi 36 anni.

: + 6,3 per cento l’aumento del dividendo avvenuto lo scorso anno. Con un payout annualizzato di 2,04 dollari e un rendimento dell’1,4 per cento, Ecolob è una scelta interessante per chi vuole inserire azioni da dividendo nel suo portafoglio. Completa il quadro un payout ratio del 52,41 per cento. Anche Elolab è un titolo che ha sempre aumentato le cedole negli ultimi 36 anni. Merck & Company Inc: il dividendo è stato aumentato del 6,2 per cento lo scorso anno e attualmente ha un payout annualizzato di 2,76 dollari mentre il rendimento è del 2,6 per cento e il payout ratio del 45,25%. Gli anni consecutivi di rialzo delle cedole sono 11.

