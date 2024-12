Investire in azioni Nvidia oppure AMD? Analisi e previsioni sui due titoli tech - BorsaInside.com

Nvidia è il principale fornitore di unità di elaborazione grafica (GPU) per data center, utilizzate nello sviluppo di modelli di intelligenza artificiale (AI). Al momento della stesura di questo articolo, il suo titolo è salito del 187% dall’inizio dell’anno grazie a una straordinaria crescita dei ricavi, poiché la domanda di chip continua a superare l’offerta.

Tuttavia, il CEO di Nvidia, Jensen Huang, ritiene che gli operatori di data center spenderanno 1 trilione di dollari nei prossimi quattro anni per aggiornare le loro infrastrutture al fine di soddisfare le esigenze degli sviluppatori di AI.

Questa opportunità è quindi abbastanza grande da supportare più fornitori di GPU. Advanced Micro Devices (AMD 1,42%) ha recentemente lanciato una sua linea di GPU per l’AI e ha già conquistato alcuni dei clienti più importanti di Nvidia.

Ecco perché il titolo AMD potrebbe essere un ottimo acquisto per il nuovo anno, anche per gli investitori che già possiedono Nvidia.

Inseguendo Nvidia nel settore dei data center

Nel 2023, Nvidia deteneva una quota stimata del 98% del mercato delle GPU per data center, grazie alla quasi totale assenza di concorrenti per il suo chip di punta H100. Tuttavia, AMD ha lanciato la sua GPU MI300X a dicembre, attirando rapidamente clienti di primo piano di Nvidia come Microsoft, Meta Platforms e Oracle.

Secondo AMD, molti di questi operatori di data center stanno ottenendo migliori prestazioni e un costo totale di proprietà inferiore utilizzando la MI300X rispetto all’H100, il che favorisce il tentativo di AMD di conquistare quote di mercato. Tuttavia, Nvidia non sta a guardare: il suo chip H200, già sul mercato, è il doppio più potente dell’H100, e l’azienda ha appena iniziato a distribuire le sue nuove GPU Blackwell.

Il sistema GB200 NVL72 basato su Blackwell può eseguire inferenze AI a una velocità 30 volte superiore rispetto al sistema equivalente H100. AMD, quindi, deve affrontare una grande sfida per recuperare terreno. L’azienda ha appena iniziato a spedire ai clienti la sua MI325X, che offre prestazioni di inferenza superiori del 20% rispetto all’H200: un buon inizio.

Ma l’attenzione degli investitori si è già spostata sulla serie MI350 di AMD, che dovrebbe raggiungere i clienti nella seconda metà del 2025. Questi chip utilizzano la nuova architettura CDNA (Compute DNA) 4, che offre un incremento prestazionale di 35 volte rispetto ai chip CDNA 3 come il MI300. In altre parole, sarà un concorrente formidabile per i chip Blackwell di Nvidia, anche se il suo lancio è previsto con oltre sei mesi di ritardo.

Gli sviluppatori di AI pagano in genere la capacità di calcolo al minuto, quindi chip più veloci possono tradursi in significativi risparmi sui costi. Di conseguenza, le prestazioni possono determinare quale azienda conquisterà quote di mercato, ed è per questo che Nvidia e AMD si stanno impegnando tanto a lanciare chip sempre più veloci ogni 6-12 mesi.

I data center non sono l’unica opportunità di AI per AMD

I data center continueranno a svolgere un ruolo chiave nell’addestramento dei modelli di AI e nel supporto alle inferenze AI, ma i chip all’interno di smartphone e computer stanno diventando abbastanza potenti da eseguire alcuni carichi di lavoro AI direttamente sui dispositivi. Questo garantisce un’esperienza utente più veloce, poiché, ad esempio, le query ai chatbot non devono viaggiare fino al data center per ricevere una risposta.

AMD domina il mercato dei chip AI utilizzati nei computer personali (PC). La sua serie Ryzen AI 300 offre prestazioni leader del settore combinando GPU, processore centrale (CPU) e il nuovo processore neurale (NPU), consentendo agli utenti di eseguire facilmente applicazioni di chatbot AI.

Infatti, la serie Ryzen AI 300 è tre volte più potente rispetto alla generazione precedente in termini di prestazioni AI. Questi chip già alimentano i nuovi PC Copilot+ di Microsoft, e produttori come Lenovo e HP prevedono di triplicare il numero di dispositivi Ryzen AI offerti entro la fine del 2024. L’anno prossimo, AMD prevede che oltre 100 piattaforme utilizzeranno questi chip in contesti commerciali.

Potrebbe interessarti anche: Comprare azioni: come iniziare ad investire e quanto costa

I ricavi AI di AMD sono in forte crescita

AMD ha generato un fatturato record di 6,8 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2024 (terminato il 28 settembre), con un incremento del 18% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Tuttavia, i suoi segmenti legati all’AI hanno registrato una crescita molto più rapida.

I ricavi dai data center dell’azienda sono aumentati del 122%, raggiungendo un record di 3,5 miliardi di dollari, trainati dalle vendite di GPU. La CEO di AMD, Lisa Su, prevede ora che i soli ricavi delle GPU potrebbero raggiungere i 5 miliardi di dollari nel 2024, oltre il 150% in più rispetto alla previsione originale di 2 miliardi all’inizio dell’anno.

Anche i ricavi del segmento client di AMD, che include i chip Ryzen AI, sono aumentati del 29%, raggiungendo 1,9 miliardi di dollari. Considerando che Su ritiene che il ciclo di adozione degli AI PC sia ancora agli inizi, gli investitori possono aspettarsi una forte crescita in questo segmento per tutto il 2025.

La crescita complessiva dei ricavi di AMD non è stata superiore al 18% a causa del calo del 69% delle vendite nel segmento gaming rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La domanda per console di punta come Xbox di Microsoft e PlayStation 5 di Sony sta rallentando, e i giocatori di PC attendono con impazienza una nuova generazione di GPU AMD, prevista per il 2025.

In sintesi:

Previsioni di crescita per AMD nel 2025 : Wall Street prevede un aumento degli utili per azione (EPS) del 54%, arrivando a 5,14 dollari, con un rapporto prezzo/utili prospettico (P/E) di 27,6.

: Wall Street prevede un aumento degli utili per azione (EPS) del 54%, arrivando a 5,14 dollari, con un rapporto prezzo/utili prospettico (P/E) di 27,6. Potenziale rialzo del titolo : Per raggiungere l’attuale P/E di 47,3, il titolo dovrebbe crescere del 71% nel 2025, rendendo realistico il target più ottimistico di Wall Street.

: Per raggiungere l’attuale P/E di 47,3, il titolo dovrebbe crescere del 71% nel 2025, rendendo realistico il target più ottimistico di Wall Street. Confronto con Nvidia : Il P/E prospettico di AMD (27,6) è inferiore a quello di Nvidia (31,3), che merita una valutazione premium per la sua attuale leadership e crescita rapida.

: Il P/E prospettico di AMD (27,6) è inferiore a quello di Nvidia (31,3), che merita una valutazione premium per la sua attuale leadership e crescita rapida. Opportunità di mercato per AMD : Nvidia potrebbe vedere una riduzione della sua quota di mercato, mentre AMD sta appena iniziando a entrare nel segmento delle GPU per data center.

: Nvidia potrebbe vedere una riduzione della sua quota di mercato, mentre AMD sta appena iniziando a entrare nel segmento delle GPU per data center. Leadership nei PC AI : AMD domina il mercato dei chip per PC AI, posizionandosi come leader in un segmento con forte potenziale di crescita futura.

: AMD domina il mercato dei chip per PC AI, posizionandosi come leader in un segmento con forte potenziale di crescita futura. Strategia per gli investitori: Gli investitori che possiedono azioni Nvidia potrebbero diversificare il rischio acquistando azioni AMD, approfittando della sua crescita potenziale e delle opportunità nei data center e nei PC AI.

Wall Street è ottimista sul titolo AMD

Il Wall Street Journal traccia 54 analisti che seguono AMD, e 37 di loro gli attribuiscono il massimo rating di acquisto. Altri sette analisti sono moderatamente ottimisti (overweight), mentre 10 raccomandano di mantenere il titolo. Nessun analista consiglia di vendere.

Il target di prezzo medio è di 185,77 dollari nei prossimi 12-18 mesi, implicando un potenziale rialzo del 31% rispetto al prezzo attuale. Tuttavia, il target più ottimistico di 250 dollari suggerisce che il titolo AMD potrebbe crescere fino al 76%.

Secondo Yahoo!, le previsioni di consenso di Wall Street per il 2025 suggeriscono che gli utili per azione (EPS) di AMD potrebbero aumentare del 54%, raggiungendo 5,14 dollari. Questo collocherebbe il titolo a un rapporto prezzo/utili (P/E) prospettico di 27,6. Il titolo dovrebbe crescere del 71% il prossimo anno solo per allinearsi al suo attuale rapporto P/E di 47,3 (basato sugli EPS degli ultimi 12 mesi pari a 3 dollari), quindi l’obiettivo più ottimistico di Wall Street potrebbe effettivamente essere realistico.

Il P/E prospettico di AMD è anche significativamente più basso rispetto a quello prospettico di Nvidia, che è pari a 31,3. Nvidia merita una valutazione premium perché attualmente sta aumentando i suoi ricavi e utili più rapidamente di AMD e mantiene una chiara leadership nel mercato delle GPU per data center.

Tuttavia, Nvidia ha già una quota di mercato così ampia che probabilmente potrà solo diminuire da qui in avanti, mentre AMD sta appena iniziando a inserirsi nel segmento, quindi il suo periodo di maggiore crescita potrebbe essere ancora davanti. Inoltre, come leader nel segmento dei chip per PC AI, AMD ha una posizione privilegiata per beneficiare di quello che potrebbe essere il prossimo grande catalizzatore di crescita per l’industria dell’intelligenza artificiale.

Piattaforme consigliate per investire su azioni

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 51% (eToro) fino all’89% (altri fornitori) con il trading CFD.

Per questo motivo, il titolo AMD potrebbe rappresentare un ottimo acquisto per qualsiasi investitore mentre entriamo nel 2025. Inoltre, considerando che l’azienda è una candidata di punta per sottrarre parte della quota di mercato di Nvidia nel settore dei data center, gli investitori che possiedono azioni Nvidia potrebbero ridurre il rischio acquistando anche azioni AMD.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.