Meglio investire in azioni META o Amazon? Ecco cosa conviene di più adesso

Azioni Meta VS azioni Amazon: dove è più conveniente investire in questo momento? La pubblicazione delle trimestrale da parte dei colossi americani del web e la forte contrattazioni registrata negli ultimi mesi dall’indice Nasdaq di Wall Street, hanno inevitabilmente rimesso in discussione delle strategie che erano ferme da tempo. Del resto, adeguarsi alle trasformazioni in atto e anzi saperle precedere, è la migliore strada da seguire per non lasciarsi travolgere dagli eventi nel trading online. Proprio in quest’ottica ci chiediamo dopo oggi sia meglio investire tra Meta (ex Facebook) e Amazon.

Per provare a dare una risposta a questo interrogativo partiamo anzitutto dai prezzi. Oggi le azioni Meta scambiano a 196 dollari. Nell’ultimo mese il titolo, forte dei buoni conti trimestrali, ha evidenziato una progressione di quasi il 5 per cento. Da inizio anno ad oggi, invece, l’andamento continua ad essere disastroso con un calo di oltre il 42 per cento. Giusto per avere un’idea, ad inizio anno per comprare un’azione Meta erano necessari 338 dollari contro gli attuali 200!

E per quello che riguarda le azioni Amazon? Anche il titolo del colosso dell’e-commerce non se la passa poi tanto bene. Nell’ultimo mese, i prezzi hanno subito un ribasso del 26 per cento mentre da inizio anno ad oggi il deprezzamento è stato del 37 per cento. I primi di gennaio 2022, un’azione Amazon costava 3400 dollari contro i 2150 dollari attuali.

Insomma, performance alla mano, la situazione non è idilliaca per nessuna delle due quotate. E allora, su quali azioni è più conveniente investire adesso?

Ci vende azioni Amazon per comprare azioni Meta

Fino a pochi mesi fa, non ci erano dubbi su cosa preferire tra Amazon e Meta. Ultimamente, però, l’approccio di molti investitori sembra essere cambiato. Bryn Talkington di Requisite Capital Management, intervenendo nel corso del programma della CNBC ‘Fast Money Halftime Report’ ha reso noto di aver deciso di vendere azioni Amazon per acquistare azioni Meta Platforms Inc.

Nel corso del suo intervento il manager ha ricordato che il trailing P/E delle due quotate è pari a 55 e ad appena 14. Rigettando la strategia spesso dominante per la quale si deve andare costantemente alla ricerca di aziende sui minimi, Bryn Talkington ha confidato di essere oramai da tempo alla ricerca di aziende solide che però hanno dovuto fare i conti con una significativa compressione dei multipli. Ebbeen nonostante la sottoperformance di Amazon nel corso dell’ultimo anno, la quotata è ancora costosa alla luce sul suo rapporto prezzo/utili (P/E), mentre Meta è oramai talmente economica da non poter più essere ignorata.

Secondo la manager è oramai arrivato il momento di investire su quelle azioni che, secondo gli investitori, hanno le caratteristiche per sovraperformare il mercato per un periodo di tempo più lungo. Questo perchè, sul lungo termine, è molto difficile che non possano non esserci trasformazioni.

