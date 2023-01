Azioni Microsoft, gli investimenti sull’AI saranno la spinta decisiva in Borsa?

Conviene investire sull’intelligenza artificiale? Microsoft ritiene di sì e, a tal fine, si prepara ad offrire 10 miliardi di dollari per accaparrarsi ChatGPT, un moderno chat bot sviluppato da OpenAI per ottimizzare le conversazioni e renderle più ‘naturali’. Gli investitori della società statunitense, ovviamente, si augurano che tutto ciò possa determinare un boost sulle quotazioni delle azioni Microsoft, in vista di un 2023 che si preannuncia caldissimo sotto il profilo della concorrenza nel settore AI.

OpenAI, l’azienda sviluppatrice del chat bot Chat GPT che sfrutta l’intelligenza artificiale per migliorare la qualità delle conversazioni, è finanziata sia da Microsoft che da Elon Musk, e attualmente ha raggiunto un valore vicino ai 30 miliardi di dollari. Insomma, una società che sembra avere tutte le carte in regola per offrire molto altro nel settore del marketing, sia nel campo della gestione dei rischi che in quello della comunicazione automatizzata.

Microsoft investe sull’intelligenza artificiale, l’accordo per ChatGPT

La notizia dell’interesse da parte di Microsoft per il chat bot di OpenAI è stata riportata da svariate testate giornalistiche accreditate, le quali hanno anche fornito alcuni dettagli riguardanti la negoziazione sull’accordo tra le due società su ChatGPT. Pare peraltro che le trattative in realtà vadano avanti da da diverso tempo, e sembra che proprio intorno alla fine del 2022 si sia giunti finalmente ad un accordo preliminare.

Ricordiamo che il rapporto tra Microsoft e OpenAI è iniziato nel 2019, quando la compagnia fondata da Bill Gates investì 1 miliardo di dollari sul target con l’intenzione di ottenere servizi cloud e sviluppare una versione adattabile al motore di ricerca Bing, cosa che sarebbe stata resa possibile proprio grazie all’intelligenza artificiale alla base del funzionamento di ChatGPT.

Quanto al nuovo accordo tra le due società, i media hanno riferito che prevede un versamento di 10 miliardi di dollari da parte di Microsoft per accaparrarsi il 75% dei profitti da OpenAI, fino a recuperare l’intero investimento.

Parte dell’accordo prevede anche che Microsoft entrerà in possesso del 49% delle azioni di OpenAI, ed avrà la possibilità di implementare ChatGPT sul motore di ricerca Bing entro marzo 2023. Questo dovrebbe permettere alla big tech di Redmond di recuperare il divario che si è creato con Google Alphabet.

Se l’accordo dovesse andare in porto in questi termini, uno degli effetti più interessanti riguarderebbe la crescita di OpenAI, che diventerebbe la startup più importante al mondo e quella di maggior valore.

Come funziona il chat bot di ChatGPT

Come accennato, quando parliamo di ChatGPT parliamo di un sistema di nuova generazione che integra l’intelligenza artificiale per produrre non solo testo ma anche immagini e video su richiesta dell’utente.

La sua applicazione pratica va dall’attività ludico-ricreativa all’attività lavorativa, inoltre può facilitare complesse operazioni aziendali in diversi settori. Per esemplificare possiamo citare le seguenti:

operazioni di marketing e utilizzo di social media per la creazione di contenuti originali di testo, immagini e video

gestione di un’attività, anche complessa, in maniera efficiente

scrittura di codici per la realizzazione di software

calcolo e gestione del rischio

risposte a domande anche complesse

studio delle malattie e scoperta di farmaci efficaci per il trattamento delle stesse.

Investire sulle Azioni Microsoft e sull’intelligenza artificiale conviene?

Non sembra vi siano molti dubbi sul fatto che l’intelligenza artificiale si sta ritagliando spazi sempre più grandi nel mondo in cui viviamo, e in particolare è evidente la tendenza a rimpiazzare l’uomo in una sempre più ampia varietà di compiti.

Microsoft naturalmente sta puntando molto sull’intelligenza artificiale, e l’accordo con OpenAI per ChatGPT, prossimo ad essere siglato, non ne è che l’ennesima dimostrazione pratica.

Ma già in passato l’interesse della Big Tech di Redmond era apparso evidente con la nascita della partnership con il London Stock Exchange Group, con cui si palesava l’intento di Microsoft di muoversi verso il Cloud e l’intelligenza artificiale.

E se l’intelligenza artificiale è il futuro, Microsoft si è sicuramente posizionata molto bene, infatti per il primo trimestre 2023 ha già battuto le previsioni sulle stime di fatturato, con il segmento cloud in salita ripida surclassato dalla sola Amazon.

Sono tutti segnali chiari che inducono gli analisti ad indicare le azioni Microsoft come un investimento molto interessante, anche nell’ottica di una diversificazione del portafoglio finanziario in cui trovare spazio per investire sul potenziale dell’intelligenza artificiale.

Come investire in azioni Microsoft

