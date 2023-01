Previsioni Wall Street 2023: 15 azioni Usa da comprare a inizio anno

Stai cercando indicazioni sulle azioni Usa da comprare nel 2023 oppure vorresti avere degli spunti sul possibile andamento della borsa americano nel nuovo anno? In entrambi i casi sei nel posto giusto. In questo articolo, infatti, parleremo delle previsioni Wall Street 2023 facendo anche riferimento a quelli che potrebbero essere i titoli da inserire in portafoglio.

L’eredità del 2022 è pesantissima. Un dato su tutti sintetizza quella che è stata la performance del mercato azionario americano nell’anno che si è appena chiuso: l’indice S&P 500 ha registrato un ribasso di oltre il 19 per cento precipitando ai livelli del 2008. In generale il 2022 è stato per la borsa di Wall Street l’anno peggiore da oltre un decennio. La grande imputata del tracollo della borsa americana è stata la FED. C’è unanimità tra gli analisti sul fatto che le decisione di politica monetaria del Fomc, varate per contenere il rally dell’inflazione, abbiano causato una forte contrazione dell’appeal speculativo gettando le basi per una possibile recessione che proprio nel 2023 potrebbe verificarsi.

Se è fuori discussione che il 2022 è stato un anno pesantissimo per la borsa Usa, si farebbe comunque un grave errore a generalizzare troppo. In realtà, anche nell’anno che si è appena chiuso ci sono stati dei vincitori sulla borsa Usa. Una decina di big companies, quasi tutte legate al settore energia, hanno messo a segno rialzi anche a doppia cifra mentre tutto attorno è stato il rosso a dominare. Una delle più grandi differenze rispetto al 2008 è stata l’assenza tra i grandi sconfitti dei titoli del settore bancario e finanziario. Questi ultimi, massacrati all’epoca della crisi dei debiti del 2008, sono riusciti a reggere, limitando il rispettivo calo ad appena il 12 per cento vale a dire poco più della metà di quello subito dallo S&P 500.Insomma, visto l’andazzo, poteva andare molto peggio.

Premesso questo, quali sono le scelte azionarie migliori per il nuovo anno? Ecco 15 titoli che secondo gli analisti dovrebbe essere inseriti in portafoglio fin da subito. Come potrai notare leggendo il post, si tratta di quotate che appartengono a settori molto diversi tra loro. Eppure, nonostante questo, queste azioni hanno un importante minimo comun denominatore: sono tutte difensive. Già questo elemento è sintomatico di quello che è il quadro che gli analisti si attendono per l’anno prossimo.

Previsioni Wall Street 2023: azioni settore energia da comprare

Iniziamo questo nostro esame partendo dal settore energetico. Le tre azioni americane da comprare nel 2023 in questo comparto sono:

ExxonMobil Corporation

ConocoPhillips

Occidental Petroleum Corporation

In tutti e 3 i casi si tratta di società che vantano fondamentali solidi, bilanci sani ed ottime riserve di liquidità. A causa del rispettivo andamento evidenziato nel 2022, tutti e tre questi titoli presentano oggi valutazioni interessanti. La capacità di queste quotate di restituire capitali agli azionisti attraverso dividendi sempre più alti e mediante i programmi di acquisto di azioni proprie, è il punto di forza di questi tre titoli.

Previsioni Wall Street 2023: azioni settore beni di consumo da comprare

Spostiamoci adesso dal comparto degli energetici a quello dei beni di consumo. Il tema resta però lo stesso: le previsioni per il 2023.

I titoli di questo comparto da comprare nel nuovo anno sono nomi molto noti:

General Mills, Inc.

The Hershey Company

Campbell Soup Company

Secondo gli analisti di tratta di tre quotate di Wall Street che possono vantare ottimi potenziali rendimenti in grado di contrastare il rally dell’inflazione e più in generale tutti gli effetti sugli investimenti che derivato dal rialzo dei tassi di riferimento da parte delle banche centrali. Per gli esperti è molto probabile che nel 2023 le società tecnologiche non redditizie che negli anni passati hanno messo a segno forti crescite hanno il destino segnato: scenderanno anche nel 2023 dopo essere crollate nel 2022. I titoli dei beni di consumo che abbiamo citato, invece, grazie ai loro solidi bilanci e agli alti livelli di free cash flow, potranno resistere alle turbolenze di mercato.

Previsioni Wall Street 2023: azioni settore salute da comprare

E proseguiamo il viaggio tra le previsioni Wall Street 2023 occupandoci del settore salute. Grande protagonista degli ultimi anni grazie all’emergenza sanitaria creata dal Covid19, il comporto salute potrebbe offrire rendimenti interessanti anche nel nuovo anno. Tre le azioni del settore salute che secondo gli analisti sono subito da comprare:

Eli Lilly

Merck & Company

Bristol Myers Squibb

Ma perchè ancora le azioni del settore salute tra le possibili protagoniste del 2023 di Wall Street? Il covid questa volta non centra nulla. Semplicemente la storia insegna tutte quelle quotate difensive che vendono prodotti e servizi fondamentali per la vita quotidiana delle persone, come appunto le società farmaceutiche, evidenziano una performance nelle fasi di rallentamento economico (recessione) o comunque di turbolenza dei mercati.

Previsioni Wall Street 2023: azioni settore difesa da comprare

Dal comporto salute a quello della difesa, anche in questo settore si possono trovare azioni da comprare nel 2023. Ecco tre titoli di questo comparto che potrebbero fare bene nel nuovo anno:

Raytheon Technologies Corporation

Lockheed Martin Corporation

Northrop Grumman Corporation

I motivi per cui il settore della difesa è pronto a regalare un nuovo anno di soddisfazioni sono sempre gli stessi: guerra tra Russia e Ucraina, tensione geopolitica internazionale e conseguente incremento delle spese di bilancio destinate alla Difesa anche da parte dei paesi europei.

Raytheon, Lockheed e Northrop sono tre tra i maggiori produttori mondiali di tecnologie militari avanzate oltre che di jet da combattimento e navi da combattimento.

Previsioni Wall Street 2023: azioni settore internet da comprare

E per finire non possiamo non concludere questo post dedicato alle previsioni Wall Street 2023 senza fare riferimento alle azioni del settore internet cinesi. Ecco tre titoli da mettere in portafoglio nel nuovo anno:

Alibaba

Pinduoduo

Baidu

Queste tre quotate hanno chiuso il 2023 con un pesante calo. Tuttavia nel nuovo anno ci potrebbe essere la ripartenza anche perchè la Cina è pronta a riaprirsi dopo la stagione più dura del covid.

Tra l’altro queste azioni sono oggi disponibili a buon prezzo e quindi puoi approfittare di queste valutazioni per inserirle in portafoglio.

