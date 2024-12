Su quali azioni Biotech conviene investire? Trend e previsioni Vertex Pharmaceuticals - BorsaInside.com

Investire in azioni biotech non è per tutti, poiché la natura stessa di questo settore comporta notevoli rischi. Di conseguenza, le azioni biotech possono essere estremamente volatili.

Tuttavia, esistono alcune eccezioni che non sono altrettanto rischiose. Alcune di queste rappresentano addirittura scelte quasi obbligate per gli investitori a lungo termine. .

Solidità finanziaria

Molte aziende biotecnologiche non dispongono di prodotti approvati sul mercato, quindi non generano entrate affidabili. Di tanto in tanto, devono raccogliere capitale aggiuntivo, spesso tramite l’emissione di nuove azioni che causa diluizione. Questo rappresenta una delle principali sfide nell’investire in azioni biotech in fase clinica.

Vertex Pharmaceuticals, invece, ha già quattro terapie per la fibrosi cistica (CF) sul mercato. Inoltre, sta potenziando il lancio commerciale di Casgevy, una terapia genica che rappresenta un trattamento unico per i rari disturbi del sangue come l’anemia falciforme e la beta-talassemia trasfusione-dipendente.

Nei primi nove mesi del 2024, l’azienda ha registrato ricavi per 8,1 miliardi di dollari e prevede di raggiungere circa 10,9 miliardi nell’intero anno. Certo, il colosso biotech ha riportato una perdita netta di 1,45 miliardi di dollari nei primi tre trimestri. Tuttavia, questa perdita è stata dovuta all’acquisizione di Alpine Immune Sciences, un investimento che mi aspetto porterà notevoli vantaggi.

Di solito, Vertex registra profitti solidi. La prova è nei numeri: l’azienda possiede liquidità, equivalenti di cassa e titoli negoziabili per un totale di 11,2 miliardi di dollari. Questa riserva sarebbe stata ancora più ampia se Vertex non avesse utilizzato parte della liquidità per l’acquisizione di Alpine e per riacquisti di azioni proprie.

Pipeline promettente

Uno dei fattori più importanti da considerare nelle azioni biotech è il potenziale della pipeline di sviluppo. Come appare la pipeline di Vertex? Eccezionale, a mio avviso.

Vertex attende due approvazioni dalla Food and Drug Administration (FDA) statunitense nelle prossime otto settimane. L’FDA dovrebbe annunciare una decisione di approvazione sulla combinazione tripla vanzacaftor per il trattamento della CF entro il 2 gennaio 2025. L’agenzia prevede di annunciare la sua decisione sull’approvazione di suzetrigine per il trattamento del dolore acuto entro il 30 gennaio 2025.

Prevedo che entrambi questi farmaci otterranno l’approvazione della FDA e diventeranno grandi successi per Vertex. La tripla vanzacaftor offre un dosaggio più conveniente (una volta al giorno) ed è più potente rispetto a Trikafta, il principale farmaco CF dell’azienda, che attualmente genera quasi il 93% dei ricavi totali.

Inoltre, comporta un carico di royalties molto inferiore rispetto agli altri farmaci CF di Vertex, il che significa che dovrebbe essere più redditizio. Suzetrigine è una terapia antalgica non oppioide che dovrebbe avere un notevole potenziale commerciale.

L’acquisizione di Alpine ha portato povetacicept nella pipeline di Vertex. Questo farmaco è in fase 3 per il trattamento della nefropatia da IgA. Vertex sta anche valutando povetacicept in studi di fase 2 per altre malattie renali autoimmuni.

Analogamente, inaxaplin è in fase avanzata di sperimentazione clinica per il trattamento della malattia renale mediata da APOL1 (AMKD). Questa patologia colpisce più pazienti a livello globale rispetto alla CF. Attualmente non esistono terapie approvate per trattare la causa sottostante dell’AMKD.

Forse i maggiori cambiamenti nella pipeline di Vertex riguardano i programmi per il diabete di tipo 1. VX-880, che richiede l’uso di immunosoppressori, è in fase di test pivotal. VX-264, che non richiede immunosoppressori, è in fase di sperimentazione clinica di fase 1/2. Queste terapie a base di cellule insulari potrebbero curare il diabete di tipo 1.

Un business resiliente

Molte aziende biotech sono fragili, e un insuccesso clinico può essere devastante. Il business di Vertex, però, è straordinariamente resiliente.

Il motivo principale è che i prodotti CF dell’azienda non hanno concorrenza. Vertex commercializza le uniche terapie approvate che trattano la causa sottostante della CF, e il suo potenziale rivale più vicino è ancora in fase 2 di sperimentazione. Mi aspetto che Vertex domini il mercato della CF almeno fino alla fine del prossimo decennio.

