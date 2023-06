Queste 5 azioni sono ai massimi storici (e con gli utili possono salire ancora)

Solitamente quella di comprare azioni che sono ai massimi storici non è quello che si può dire una buona idea. Se le valutazioni di un titolo sono salite così tanto da arrivare al record, allora lo spazio per una ulteriore progressione tende a stringersi. Questo ragionamento, però, non deve essere inteso come un postulato ma va considerato come una sorta di linea di tendenza. Se ci sono ragioni fondamentali che lo giustificano (quindi prospettive solide sui conti ad esempio) non è detto che le quotazioni possano crescere ancora.

In questo articolo ci occuperemo proprio di 5 titoli di Wall Street che recentemente sono arrivati fino ai massimi e che nelle prossime settimane saranno impegnati con la pubblicazione dei conti trimestrali. Ebbene, stando alle stime del consensus, questi conti dovrebbero essere molto forti.

Alcune di queste quotate sono note, altre meno. Ad ogni modo consigliamo di leggere tutto l’elenco in modo tale da avere spunti operativi sulle azioni da comprare in questa attuale fase di mercati.

Ecco le 5 azioni sui massimi che pubblicheranno i coni trimestrali

Le 5 quotate di Wall Street che recentemente si sono portate sui massimi di seduta sono:

Oracle

Lennar

Ametek

Parker-Hannifin

Grainger

La maggior parte dei lettori potrebbe conoscere solo Oracle e quindi proprio da questa partiamo.

Azioni Oracle

Oracle è un’azienda statunitense specializzata nello sviluppo e nella commercializzazione di software, tecnologie cloud e servizi correlati. La recente divisione Oracle Cloud offre una serie di servizi, tra cui infrastruttura cloud, piattaforme di sviluppo, software come servizio (SaaS) e platform as a service (PaaS).

Oracle è riconosciuta in tutto il mondo come una delle più importanti aziende nel settore del software e dei servizi per le imprese. I suoi clienti includono aziende di diverse dimensioni e settori industriali, tra cui finanza, manifattura, servizi, sanità e pubblica amministrazione.

Nel 2023 i prezzi delle azioni Oracle sono saliti del 50 per cento ai massimi storici.

Il 14 settembre è prevista la pubblicazione degli utili della società. I dati più recenti sono: 1,67 dollari di utile trimestrale (oltre le aspettative di Wall Street ferme a 0,09 dollari) e fatturato di 13,8 miliardi di dollari, superiore alle attese.

Per gli analisti di Wolfe Research e Deutsche Bank le azioni Oracle sono da comprare. Molto generoso il target price di Wolfe che è pari a 140 dollari (in precedenza 130 dollari).

Azioni Lennar

Lennar Corporation è una delle principali società di costruzioni e sviluppo immobiliare negli Stati Uniti. Fondata nel 1954 e con sede a Miami, in Florida, la società si occupa principalmente della costruzione e della vendita di case unifamiliari, condomini e comunità residenziali in tutto il paese.

Lennar è attualmente coinvolta in diverse attività nel settore immobiliare, compresi lo sviluppo di terreni, la costruzione di case residenziali e commerciali, l’acquisizione di terreni e la gestione di affitti.

Oltre all’edilizia residenziale, Lennar è coinvolta anche in altri settori correlati, come lo sviluppo di comunità pianificate, l’edilizia commerciale, la costruzione di alloggi per anziani e la gestione immobiliare e i servizi ipotecari.

Il titolo Lennar è quotato sulla Borsa di New York (NYSE) con il simbolo “LEN”. Da inizio anno c’è stato un apprezzamento del 34 per cento mentre il rialzo su base annua è stato dell’85 per cento. Grazie a questi numeri, il titolo è ai massimi storici. I conti del terzo trimestre saranno comunicati il prossimo 19 settembre. Il secondo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 3,01 dollari per azione che ha stracciato le stime di mercato ferme a 2,32 dollari per azione. Secondo 13 analisti le azioni Lennar sono da comprare mentre per 8 broker il titolo è solo da mantenere (2 i sell).

Azioni AMETEK

AMETEK, Inc. è una società globale che si occupa di produzione e fornitura di strumentazione elettronica e dispositivi di misurazione. Fondata nel 1930 e con sede a Berwyn, Pennsylvania, negli Stati Uniti, AMETEK è specializzata nella progettazione e nella produzione di una vasta gamma di strumenti e dispositivi per diverse industrie. La società opera attraverso due segmenti principali di business: Electronic Instruments Group (EIG) e Electromechanical Group (EMG).

Il primo si occupa di fornire strumenti elettronici di precisione, strumenti di prova e misurazione, apparecchiature di imaging e analisi, strumenti di monitoraggio e controllo, nonché sistemi di alimentazione elettrica e soluzioni di connettività. Il secondo si concentra sulla produzione di motori elettrici, pompe, motori lineari, generatori, attuatori e altri componenti e sistemi elettromeccanici.

A Wall Street le azioni AMETEK sono quotate con il codice AME. I prezzi hanno segnato un rialzo del 13 per cento annuo e del 27 per cento su base annua grazie al quale il titolo è salito ai massimi storici.

Il primo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 1,49 dollari (nettamente sopra le stime di 0,08 dollari) e un fatturato di 1,6 miliardi di dollari che ha battuto le attese di 1,54 miliardi di dollari. Il primo agosto verrà pubblicata la nuova trimestrale.

AMETEK ha dalla sua 10 rating buy e 7 hold. Nessun analista consiglia di vendere.

Azioni Parker-Hannifin

Parker-Hannifin Corporation è una società globale che si occupa di tecnologie di controllo e movimento. La società opera attraverso diversi segmenti di business, tra cui il segmento “Aerospace Systems” che fornisce sistemi e componenti per l’aerospaziale commerciale e militare; il segmento “Industrial” che offre soluzioni per il controllo del movimento e dell’energia nei settori industriale, manifatturiero e automobilistico; il segmento “Climate & Industrial Controls” che fornisce prodotti per il controllo termico e soluzioni per il controllo del flusso dei fluidi; e il segmento “Diversified” che comprende prodotti e tecnologie specializzate per diverse applicazioni industriali.

Parker-Hannifin è quotata alla Borsa di Wall street con il simbolo PH. I prezzi sono saliti del 29 per cento su base annua. Il terzo trimestre si è chiuso con un utile per azione di 5,93 dollari contro le stime di mercato di 5,02 dollari. Bene anche il fatturato trimestrale che è stato pari 5,1 miliardi di dollari contro i 4,78 miliardi di dollari attesi. Il 14 agosto l’appuntamento con i prossimi conti. Il titolo ha 14 buy e 8 rating hold. Uno solo il sell (vendere).

Azioni Grainger

Grainger è una società statunitense specializzata nella fornitura di prodotti e servizi per l’approvvigionamento industriale e la manutenzione delle strutture. Grainger fornisce una vasta gamma di prodotti, compresi strumenti elettrici e manuali, attrezzature di sicurezza, materiali per la pulizia e la manutenzione, prodotti per l’illuminazione, l’abbigliamento da lavoro e i materiali idraulici ed elettrici.

Sui listini di Wall Street le azioni Grainger sono quotate con il simbolo GWW. Da inizio anno i prezzi sono saliti del 34 per cento mentre su base annua la progressione è stata del 42 per cento. Il primo trimestre 2023 si è chiuso per il gruppo con un utile per azione pari a 9,61 dollari contro i 8,51 dollari attesi. Anche il fatturato ha battuto le attese attestandosi a 4,1 miliardi di dollari oltre i 4,08 miliardi di dollari previsti. Il 27 luglio nuova finestra trimestrale. Nettamente maggioritari i rating hold (quindi mantenere): ben 11 contro i 5 buy.

